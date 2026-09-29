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در وبینار ملی «قرارگاه بعثت» که به میزبانی سازمان صداوسیما برگزار شد، بر ضرورت تقویت ظرفیتهای مردمی، مساجد و مواکب در مدیریت و پشتیبانی از تجمعات تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده ولیفقیه در استان همدان در این وبینار با اشاره به اهمیت تجمعات مردمنهاد گفت: اجتماعات باید «مردممحور» و «محلهمحور» باشند، چرا که رمز پویایی و اثرگذاری این برنامهها در مشارکت واقعی مردم است.
آیت الله شعبانی موثقی همچنین بر لزوم رعایت زمانبندی دقیق تجمعات، شامل «آغاز بهموقع و پایان بههنگام» با هدف رعایت حال مردم و خانوادهها تأکید کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان هم گفت: حفظ و تقویت این تجمعات، تنها با اتکا به ظرفیتهای مردمی امکانپذیر است و مسئولان باید نقش تسهیلگر و حامی را در این مسیر ایفا کنند.
فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان هم گفت: با توجه به تجربه موفق تهران در برگزاری اجتماعات منسجم، استان همدان نیز آمادگی دارد با بهرهگیری از الگوهای کارآمد، در هفتههای آینده تجمعاتی منسجم و پرشور را با مشارکت حداکثری مردم برگزار کند.