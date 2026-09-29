مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز گفت: ۲۷ هزار کارت سوخت در شش‌ماهه نخست سال جاری، از طریق دستگاه صدور آنی کارت(کارت یک روزه سوخت) در منطقه اهواز صادر و تحویل متقاضیان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان پرویز ایدون اظهار داشت: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۲۷ هزار فقره کارت سوخت از طریق دستگاه صدور آنی کارت(کارت یک روزه سوخت) در منطقه اهواز صادر شده است.

وی افزود: این اقدام با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، کاهش مراجعات و زمان انتظار، تسهیل فرآیند صدور کارت سوخت و افزایش رضایتمندی شهروندان در منطقه اهواز انجام شده است.

ایدون بیان کرد: در حال حاضر دستگاه‌های صدور آنی کارت سوخت در پنج ناحیه منطقه اهواز شامل ناحیه مرکزی (اهواز)، ناحیه اندیمشک، ناحیه دزفول، ناحیه سوسنگرد و ناحیه بهبهان مستقر بوده و نسبت به صدور و تحویل کارت یک روزه سوخت به متقاضیان اقدام می‌کنند.