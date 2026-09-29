همزمان با هفته دفاع مقدس، مراسم یادبود شهید آبروی محله، غلامعلی سابقی با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مردم شهیدپرور شهرک امام خمینی (ره) شیروان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در این مراسم، سرهنگ حیرانی جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شیروان بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین مردم تاکید کرد و شهدا را نه تنها آبروی محلات یک شهر بلکه آبروی کل ایران اسلامی دانست .

در ادامه این مراسم سیدرضا جلالی از آزادگان و جانبازان هشت سال دفاع مقدس به روایتگری پرداخت و سیروس محمدپور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شیروان نیز با گرامیداشت یاد شهید سابقی و شهدای دفاع مقدس، زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا را وظیفه‌ای ارزشمند دانست و از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا تجلیل کرد.