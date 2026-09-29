بیست‌ودومین نمایشگاه تخصصی ماشین‌های کشاورزی، ادوات و تجهیزات آبیاری و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان واقع در جاده گرگان به آق‌قلا گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، این نمایشگاه فرصتی برای آشنایی بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی با تازه‌ترین ماشین‌آلات، تجهیزات، فناوری‌ها و دستاورد‌های مرتبط با مکانیزاسیون و کشاورزی نوین است.

کشاورزان، بهره‌برداران، کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی استانمی توانند از ساعت ۱۵ تا ۲۱ از این نمایشگاه بازدید کنند.

این نمایشگاه از امروز تا دهم مهر دایر است.