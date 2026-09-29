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رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت همدلی و انسجام ملی گفت: دشمنان ایران امروز دریافتهاند که با جنگ و اقدامات نظامی نمیتوانند مردم را تسلیم کنند و در تلاشاند با ایجاد و تشدید اختلافات داخلی به کشور آسیب بزنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان روز دوشنبه هفتم مهرماه همزمان با روز آتشنشانی و ایمنی در نشست شهرداران کلان شهرها و مراکز استانها، با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی و انسجام در میان مردم، افزود: باید همه قشرها ، گروهها در اداره امور کشور مشارکت داده شوند و اگر گروهی فکر کنند که تنها آنها عقل کل و تصمیم گیرنده هستند، ناخواسته باعث تضعیف کشور خواهند شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز همه نقشه آمریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد و تشدید اختلافات داخلی در کشور ما است، گفت: دشمنان متجاوز ایران امروز فهمیدند که با جنگ نمیتوانند مردم ایران را تسلیم کنند و با بمب و موشک قادر نخواهند بود کشور ما را تسخیر کنند.
پزشکیان با بیان اینکه نباید مشارکت و همراهی مردم در حل مشکلات را نادیده بگیریم، تاکید کرد: با وحدت، همدلی و مشارکت مردم همه توطئههای شوم دشمنان را خنثی خواهیم کرد و میتوانیم مشکلات را برطرف کنیم.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به تجاوز نظامی دشمن آمریکایی – صهیونیستی و وارد شدن خسارت به زیرساختهای کشور، اولویت اصلی مدیران کشور را تامین برق و گاز و رفع مشکلات انرژی عنوان کرد و افزود: همه باید تلاش کنیم چرخه تولید از حرکت نایستد و تولید کنندگان و صنعتگران در روند کار خود با مشکل مواجه نباشند، در این راه شهرداریها نقش مهمی برعهده دارند و میتوانند با حمایت از تولید کنندگان و بخش خصوصی بسیار نقشآفرین باشند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه همراهی و مشارکت مردم کشور ما را نجات خواهد داد، گفت: فرهنگ صرفه جویی و مدیریت مصرف را باید از خودمان آغاز کنیم، مدیران و شما شهرداران کشور باید صرفه جویی و مدیریت مصرف را از اتاق خودتان شروع کنید و باور داشته باشیم که با مدیریت و درست مصرف کردن، بخش زیادی از مشکلات اقتصادی ناشی از کمبود انرژی حل خواهد شد.
پزشکیان با بیان اینکه صحبت از صرفه جویی و مدیریت مصرف از سوی برخی افراد و بعضی گروهها با تعابیر نادرستی مطرح میشود، گفت: کشورهای اروپایی برای مصرف درست انرژی قانون مشخص دارند و براساس قانون در این زمینه رفتار میکنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه باید حقایق را درست ببینیم و درست بشنویم و با برنامه ریزی درست برای حل مشکلات کشور تلاش کنیم گفت: مردم همیشه در صحنه میتوانند با اصلاح مصرف، رفتار درست و مدیریت انرژی دشمن متجاوز را شکست دهند و دولت و مدیران کشور نیز در این راه همراه و در کنار مردم هستند.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان برخی از شهرداران کلان شهرها در خصوص توسعه شهری و بلندمرتبه سازی در شهرها، گفت: اگر برای تحقق اهداف و برنامههای خود در زمینه توسعه شهرها، نقشه درست و متناسب با شرایط و منابع کشور نداشته باشیم، با شهری مانند تهران امروز مواجه خواهیم بود که مشکلات زیادی دارد و آلودگی بالا مردم را اذیت میکند.
رئیس جمهور افزود: برای ارائه خدمات شهری به شهروندان و توسعه شهرها و بلندمرتبه سازی و ساخت و سازها، اگر امکانات و منابع را در نظر نگیریم با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد، به طوری که سال گذشته و امسال در تهران با مشکل جدی آب مواجه بوده و هستیم.
پزشکیان تناسب بین منابع و مصارف را از شاخصهای اصلی توسعه عنوان کرد و افزود: بلندمرتبه سازی که مورد درخواست شهرداران کلان شهرها است، مشکلی ندارد، اما باید براساس توسعه متناسب و براساس منابع موجود باشد، اگر ما منابع و توانمندیهای خود را در توسعه شهرها درست نبینیم، آیندگان کتک خواهند خورد و باید مشکلات ناشی از آن را تحمل کنند.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه مشکلات امروز به خاطر درست ندیدنها و درست عمل نکردنها است، گفت: تامین معیشت مردم و اجرای «طرح از مزرعه تا سفره مردم» اقدام خوبی است که در دستور کار مدیریت شهری و شهرداران قرار گرفته است و دولت نیز در راستای موفقیت این طرح و کمک به معیشت مردم همراهی خواهد کرد.
پزشکیان با تاکید بر اهمیت جامع نگری در مدیریت شهری برای حل مشکلات مردم، گفت: مشارکت دادن مردم در حل مشکلات بسیار مهم است و با وحدت و همدلی و همکاری میتوان مملکت را حفظ و از مشکلات رها کرد، در همین راستا اجرای طرح محله محوری و استفاده از مشارکت عمومی و مردم مورد تاکید دولت است.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت موضوع آموزش در بحث عدالت اجتماعی، افزود: در دولت برای همکاری و همراهی با شهرداریها برای توسعه و تقویت بخش آموزش کشور آمادگی کامل داریم و تلاش ما این است که در کشور هیچ مدرسهای نداشته باشیم که کیفیت آموزشی آن پایین باشد.
پزشکیان با اشاره به تشدید مشکلات ترافیکی در شهرها با آغاز فعالیت مدارس و تردد دانشآموزان، گفت: شهرداریها میتوانند با برنامهریزی مناسب برای احداث مجتمعهای آموزشی و مسکونی همچنین ارائه خدمات رفاهی اعم از حملونقل عمومی برای دانشآموزان و خانوادهها، ترددهای غیرضروری در شهرها را کاهش دهند.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرها و استانهای کشور، گفت: اهمیت کدپستی، کدملی، کدزمین در اجرای این طرح از اهمیت بالایی برخوردار است که میتواند مانع از تخلفات و ساخت و سازهای بیرویه و مشکلات ناشی از آن باشد.
پزشکیان همچنین بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان، صنعتگران و تجار و بازرگانان در کشور تاکید کرد و گفت: با فراهم کردن زمینه فعالیت تولید کنندگان و صنعتگران باید اقتصاد کشور را رونق دهیم و دولت در این مسیر در کنار تولید کنندگان و بخش خصوصی است و با صرفهجویی در مصرف انرژی و مدیریت مصرف با اقداماتی همچون گاز سوز کردن خودروها و اجرای سهشنبههای بدون خودرو میتوان کسری گاز و برق بخش تولید را تامین کرد.
رئیسجمهور با بیان اینکه ۶ میلیارد دلار درآمد ناشی از مدیریت مصرف و صرفه جویی و همچنین منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین آزاد به طور کامل در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، گفت: از همین ماه رقم کالابرگ افزایش خواهد یافت و درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به طور کامل به مردم پرداخت خواهد شد و در این مسیر دولت در کنار مردم است.
پزشکیان در همین راستا استفاده از پنلهای خورشیدی را در صرفه جویی انرژی و تامین کمبود برق بسیار مفید دانست و افزود: سازمانها و دستگاههای اداری در زمینه استفاده از پنلهای خورشیدی پیشگام شدهاند و این روند را میتوانیم در منازل هم اجرا کنیم و شهرداریها در این زمینه نقش مهمی برعهده دارند.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه وظیفه ما خدمت به مردم است و این خدمت با مشارکت و همراهی خود مردم بهتر انجام خواهد شد، افزود: امسال با کمک مردم ۲۴ هزار کلاس درس ساخته شده که در راستای اجرای عدالت آموزشی و حل مشکلات بخش آموزش کشور انجام شده است.
پزشکیان با تاکید بر اینکه برای غلبه بر بحرانها، مقابله با تجاوز دشمن و حل مشکلات کشور، فقط به خدا توکل میکنیم و چشم بهیاری، همراهی اتحاد و انسجام مردم در داخل کشور داریم، گفت: با کشورهای همسایه و دوست ارتباط خود را حفظ میکنیم، البته همه کشورها به فکر منافع خود هستند، عراق، افغانستان، پاکستان، آذربایجان و دیگر کشورهای دوست و همسایه با ما کمک میکنند، اما محاسبات خود را هم دارند.
رئیسجمهور در همین زمینه به موضوع ایجاد مشکل در راستای شرکتهای هواپیمایی ایران و پرواز هواپیماهای ایران به کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: ترامپ از آن سوی دنیا تهدید میکند و دستور میدهد و برخی از کشورها هم به دستور او گوش میدهند.
در نشست شهرداران کلان شهرها و مراکز استانها با رئیس جمهور که همزمان با روز آتش نشانی و ایمنی برگزار شد، قبل از سخنان رئیس جمهور، اسکندر مومنی، وزیر کشور و شهرداران شهرهای شیراز، کرج، مشهد، اصفهان، اردبیل، رشت، بندرعباس، کرمان و.. در سخنانی به بیان دیدگاهها و نظرهای خود در حوزه مدیریت شهری پرداختند.
تقویت و توسعه ناوگان حملونقل عمومی، ضرورت توجه به بلندمرتبهسازی در کلانشهرها برای حل مشکل کمبود مسکن، اعتماد به مردم و دیدن و شنیدن حرف مردم، مشارکت شهرداریها در طرح مولدسازی برای حل مشکلات شهرها، اختصاص سهمیه قیر رایگان به شهرداریها، افزایش اختیارات شهرداریها از جمله نکات مطرح شده در جلسه شهرداران بود.
در این نشست از شماری از مدیران برگزیده آتشنشانی کشور در حضور رئیسجمهور قدردانی و تندیس روز آتشنشان به مسعود پزشکیان اهدا شد.