آغاز هفته دوم لیگ برتر هندبال بانوان از فردا
هفته دوم بیست و دومین دوره لیگ برتر هندبال بانوان فردا با برگزاری یک دیدار آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، هفته دوم بیست و دومین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال بانوان باشگاههای کشور، فردا چهارشنبه (۸ مهر) با برگزاری یک دیدار آغاز خواهد شد و سه دیدار دیگر این هفته نیز پنجشنبه (۹ مهر) برگزار میشود.
در نخستین دیدار هفته دوم، تیم تازه لیگ برتری شده صید و ساحل لنگه (آتنا) از ساعت ۱۱:۳۰ پذیرای سپاهان اصفهان، مدافع عنوان قهرمانی، خواهد بود. طلاییپوشان اصفهانی که فصل جدید را با پیروزی آغاز کردهاند، در شرایطی به مصاف نماینده لنگه میروند که آتنا برای کسب نخستین امتیاز خود در لیگ برتر تلاش خواهد کرد.
سه دیدار دیگر هفته دوم؛
در تهران، استقلال میزبان مقاومت شهرداری تبریز خواهد بود. شهرداری تبریز که هفته نخست را با شکست پشت سر گذاشته است، برای جبران به پایتخت سفر میکند و استقلال نیز به دنبال ثبت دومین پیروزی متوالی خود در لیگ برتر خواهد بود.
در دیگر دیدار این هفته، زاگرس جنوبی که لیگ را با یک پیروزی مهم خارج از خانه آغاز کرده است، برابر یکتاافروز البرز قرار میگیرد. زاگرس جنوبی در این دیدار به دنبال تداوم روند موفق خود و یکتاافروز نیز در پی جبران نتیجه هفته نخست خواهد بود.
در آخرین دیدار هفته دوم نیز دانشگاه آزاد در قزوین به مصاف نفت و گاز گچساران میرود. دانشگاه آزاد برای افزایش امتیازات خود در جدول به دنبال کسب پیروزی در این دیدار است و نفت و گاز گچساران نیز تلاش میکند دو خط تیره را از مقابل نام خود در جدول پاک کند.
برنامه کامل دیدارهای هفته دوم بیست و دومین دوره لیگ برتر هندبال بانوان به شرح زیر است:
چهارشنبه ۸ مهر - ساعت ۱۱:۳۰
صید و ساحل لنگه (آتنا) - سپاهان اصفهان
پنجشنبه ۹ مهر - ساعت ۱۱:۳۰
استقلال تهران - مقاومت شهرداری تبریز
زاگرس جنوبی کازرون - یکتاافروز البرز
دانشگاه آزاد قزوین - نفت و گاز گچساران