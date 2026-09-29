مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از افزایش ۱۱۸ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید پساب استان تا پایان امسال خبر داد و گفت: مجموع ظرفیت تولید پساب تهران و شرکت‌های اقماری اکنون به حدود ۵۸۵ میلیون مترمکعب رسیده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا جزءقاسمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در جریان بازدید استاندار تهران از تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران و واحد‌های ۷ و ۸ این تصفیه‌خانه، با اشاره به توسعه زیرساخت‌های فاضلاب استان گفت: در شهر تهران ۱۱ تصفیه‌خانه فعال است و ۲۳ تصفیه‌خانه نیز در مجموعه شرکت‌های اقماری فعالیت می‌کنند.

وی افزود: با بهره‌برداری از طرح‌های در دست اقدام در سال جاری، حدود ۱۱۸ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید پساب استان افزوده می‌شود و این ظرفیت امکان توسعه استفاده از پساب تصفیه‌شده در مصارف مناسب را فراهم خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت : تصفیه‌خانه‌های شهر آفتاب، خرگوش‌دره و پاکدشت نیز در سال‌های آینده در دستور کار قرار دارند که با تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها، ظرفیت تولید و بازچرخانی پساب در استان افزایش می‌یابد.

جزءقاسمی افزود: توسعه زیرساخت‌های فاضلاب تنها به معنای جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب نیست، بلکه این زیرساخت‌ها ظرفیت قابل توجهی برای تأمین بخشی از نیاز آبی بخش‌هایی مانند صنعت و فضای سبز از محل پساب تصفیه‌شده ایجاد می‌کنند و می‌توانند فشار بر منابع آب متعارف را کاهش دهند.

وی گفت: در شرایط محدودیت منابع آب، توسعه بازچرخانی پساب و جایگزینی آن با آب متعارف در مصارف مناسب، یکی از مسیر‌های مهم مدیریت منابع آب و استفاده بهینه از ظرفیت‌های ایجادشده در بخش فاضلاب است.

در ادامه این بازدید، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، با اشاره به ظرفیت‌های تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران در حوزه‌های تصفیه فاضلاب، تولید پساب، انرژی و فرآوری لجن، این مجموعه را در کشور بی‌نظیر و در خاورمیانه از بزرگ‌ترین و مجهزترین تصفیه‌خانه‌ها توصیف کرد.

استاندار تهران همچنین با اشاره به شرایط سخت آبی، بر ضرورت توسعه مصرف پساب تصفیه‌شده در بخش‌های صنعت و فضای سبز تأکید و خواستار ایجاد سازوکار‌های لازم برای استفاده حداکثری از این ظرفیت شد.