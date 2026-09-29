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آیین تشییع پیکر دکتر محمد میرشکرایی، پژوهشگر برجسته و پدر علم مردمشناسی ایران در شهرستان تفرش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در نشست مدیریت بحران کمیجان اعضا بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، شناسایی نقاط حادثهخیز، بررسی و رفع موانع مسیر عبور آبهای سطحی، آمادگی تجهیزات و ماشینآلات و حضور بهموقع نیروهای امدادی و خدماتی تأکید کردند.
رصد مستمر شرایط جوی و نقاط آسیبپذیر، هماهنگی و آمادگی لازم را برای مدیریت حوادث احتمالی هم در دستور کار قرار گرفت
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آیین تشییع پیکر زندهیاد دکتر محمد میرشکرایی، استاد فرهیخته، پژوهشگر برجسته و پدر علم مردمشناسی ایران، با حضور جمعی از مسئولان، فرهیختگان، پژوهشگران، خانواده ایشان و مردم فرهنگدوست شهرستان تفرش برگزار شد.
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مانور «ساعت صفر» در کمیجان برگزار شد
به مناسبت هفته ایمنی، مانور «ساعت صفر» با هدف ارزیابی میزان آمادگی دستگاههای شهرستان در مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری در کمیجان برگزار شد.
در این مانور با حضور ۱۱ تیم عملیاتی، توان عملیاتی، سرعت عمل و نحوه هماهنگی دستگاهها در شرایط اضطراری ارزیابی شد
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فرمانده انتظامی شهرستان خمین از دستگیری دو توزیع کننده مواد مخدر و کشف یک کیلو گرم تریاک در این شهرستان خبر داد و گفت: مأموران انتظامی خمین محل اختفای متهمان را در عملیاتی هوشمندانه شناسایی و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.