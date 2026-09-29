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همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، خاطرات امیر سرتیپ خلبان آزاده، محمدصدیق قادری، از عملیاتهای جسورانه هوایی و سالها ایستادگی در بند اسارت بازخوانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، همزمان با هفته دفاع مقدس، یکی از واحدهای تولیدی شهر صنعتی البرز ، میزبان امیرخلبان آزاده محمد صدیق قادری، خلبان تیزپرواز آسمان ایران در دوران حماسه و ایثار بود.
امیر سرتیپ قادری در این روایت، به یکی از دشوارترین مأموریتهای هوایی خود اشاره میکند؛ عملیاتی که طی آن با هدف قرار دادن پالایشگاه «الدوره» و کارخانه برق بغداد، ضربات سنگینی به توان نظامی رژیم بعث وارد شد. او میگوید: «هواپیمای من در آسمان بغداد از داخل منفجر شد و آتش به سر و پایم رسید؛ اما در آن لحظات بحرانی، تنها هدفمان این بود که با ساختمانهای خیابان الرشید برخورد نکنیم تا جان غیرنظامیان حفظ شود.»
این خلبان آزاده کردستانی، که پس از این حادثه ۱۰ سال از عمر خود را در اردوگاههای بعثی گذراند، از فشارهای بیپایان دشمن برای همکاری سخن به میان آورد و تأکید کرد: «رزمندگان ایرانی حتی در تاریکترین روزهای اسارت نیز کوچکترین خدشهای به اعتقادات و وطندوستی خود وارد نکردند.»
وی همچنین با تجلیل از نقش سیدآزادگان حجتالاسلام علی اکبر ابوترابی و یادکرد از شهید لشگری، از آن دوران بهعنوان آزمونی بزرگ برای ایستادگی یاد میکند.
این خلبان شجاع معتقد است که در دفاع از میهن، قومیت و مذهب معنا ندارد و تنها هدف، حفظ خاک ایران اسلامی است.
خاطرات امیر قادری که سندی از ایثار و وطندوستی است، در کتاب «خلبان صدیق؛ از پرواز تا اسارت و مقاومت» به رشته تحریر درآمده است.