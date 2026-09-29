فاطیما فرحات، دختر شهید ابراهیم فرحات و مسئول رسانه حزب‌ الله لبنان، دیشب در اجتماع شبانه مردم جغتای به سخنرانی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، همزمان با سالروز شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌ الله لبنان، قرار شبانه ۲۱۲ در شهرستان جغتای با حضور فاطیما فرحات، دختر شهید ابراهیم فرحات، خبرنگار جنگ و مسئول رسانه حزب‌ الله، رنگ و بویی متفاوت یافت.

این مراسم که در میدان امام خامنه‌ ای با حضور مسئولان محلی، خانواده‌ های شهدا و مردم برگزار شد، به روایت حماسه‌ آفرین زندگی شهید نصرالله اختصاص داشت.

فاطیما فرحات که خود از اعضای تیم رسانه‌ ای شهید نصرالله بوده، در سخنانی تأثیرگذار، شخصیت سید حسن نصرالله را فراتر از یک رهبر سیاسی توصیف کرد.

وی با اشاره به پیوند عمیق این رهبر با دین، گفت: سید حسن نصرالله فردی معمولی نبود؛ او عاشق خدا بود و هر کس عاشق خدا باشد، هرگز یک فرد عادی نخواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به راز محبوبیت این رهبر در میان توده‌ های مردم جهان، افزود: تمام تلاش‌ ها و فداکاری‌ های او تنها برای رضای الهی بود و همین ویژگی، ماندگاری و محبوبیت او را در قلب‌ ها تضمین کرد.

فرحات با توصیف سبک مبارزاتی نصرالله، تأکید کرد که او برخلاف بسیاری از فرماندهان، هرگز از پشت میز مدیریت جنگ را بر عهده نگرفت، بلکه همواره در خط مقدم نبرد حضور داشت.

او در این باره گفت: او با شروع نبرد، لباس روحانیت را با لباس سربازی جایگزین کرد و در نهایت نیز با همان لباس سربازی به شهادت رسید.