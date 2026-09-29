مدیر دفتر بهره‌برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب نیشابور از پیشرفت ۶۰ درصدی ساخت تصفیه‌خانه فاضلاب شماره ۲ این شهرستان خبر داد و گفت: این تصفیه‌خانه با ظرفیت ۴۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز در حال ساخت است و با بهره‌برداری از آن، ظرفیت تصفیه فاضلاب نیشابور با احتساب تصفیه‌خانه شماره یک به ۶۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ابوالفضل رستمی افزود: اجرای این پروژه با سرمایه‌گذاری فولاد خراسان و در قالب قرارداد سرمایه‌گذاری متقابل انجام می‌شود و بر اساس این قرارداد، حدود ۲۸۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب در شهر نیشابور، متناسب با نیاز‌های توسعه شبکه، اجرا خواهد شد.

وی گفت: این شبکه در قطر‌های مختلف ساخته می‌شود و تاکنون حدود ۱۴۰ کیلومتر از مجموع ۲۸۰ کیلومتر شبکه فاضلاب اجرا شده است که نشان‌دهنده پیشرفت حدود ۵۰ درصدی در بخش شبکه است.

مدیر دفتر بهره‌برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب نیشابور با اشاره به اجرای انشعابات فاضلاب اظهار کرد: در مجموع حدود ۵۰ هزار انشعاب فاضلاب در قالب این پروژه پیش‌بینی شده که تاکنون حدود ۱۰ هزار انشعاب اجرا شده است و ادامه عملیات نیز با نظارت شرکت آب و فاضلاب در حال انجام است.

رستمی درباره آخرین وضعیت ساخت تصفیه‌خانه فاضلاب شماره ۲ نیشابور گفت: عملیات عمرانی و سازه‌ای طرح حدود ۸۰ درصد پیشرفت دارد و با احتساب خرید و نصب تجهیزات داخلی و خارجی، پیشرفت کلی طرح به حدود ۶۰ درصد رسیده است.

وی درباره نحوه استفاده فولاد خراسان از پساب تصفیه‌شده گفت: بر اساس قرارداد، فولاد خراسان در قبال سرمایه‌گذاری انجام‌شده، به مدت ۲۵ سال از پساب تصفیه‌شده به‌صورت رایگان استفاده خواهد کرد و در این مدت، بهره‌برداری از شبکه فاضلاب نیشابور و تصفیه‌خانه و همچنین هزینه‌های مربوط به بهره‌برداری بر عهده فولاد خراسان خواهد بود.

مدیر دفتر بهره‌برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب نیشابور افزود: در قرارداد، تمهیدات و ضمانت‌های لازم برای نگهداری و اورهال تأسیسات نیز پیش‌بینی شده است تا پس از پایان دوره قرارداد، تأسیسات در شرایط مناسب به سرمایه‌پذیر که دولت است، تحویل داده شود.

رستمی درباره میزان پساب قابل تحویل به فولاد خراسان بیان کرد: در سال نخست بهره‌برداری، تعهد تأمین حدود ۸ میلیون مترمکعب پساب برای فولاد خراسان پیش‌بینی شده است. نیاز فعلی این مجموعه حدود ۵ میلیون مترمکعب در سال است که با اجرای طرح‌های توسعه، این نیاز می‌تواند به حدود ۸ میلیون مترمکعب در سال برسد.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح علاوه بر توسعه زیرساخت‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهر نیشابور، امکان استفاده مجدد از پساب تصفیه‌شده در بخش صنعت را فراهم می‌کند و می‌تواند به کاهش برداشت آب مورد نیاز صنایع و مدیریت منابع آبی منطقه کمک کند.