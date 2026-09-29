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مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از ذخیره سازی سوخت گازوئیل برای دیزل ژنراتورهای واحدهای صنعتی برای جبران بخشی از ناترازی انرژی و پایداری جریان تولید خبر داد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ به گفته آقای طهمورث لاهوتی اشکوری؛ بهره گیری از کپسول های سوخت مایع نیز راهکار دیگر برای رفع ناترازی واحدهای صنعتی مستقر در نواحی و شهرکهای صنعتی در فصل زمستان است.
گفتنی است؛ ۸ هزار هکتار زمین برای احداث نیروگاههای خورشیدی اختصاص یافته است و تا کنون ۴۰۰ مگاوات برق نیروگاه خورشیدی برای رفع بخشی از ناترازی انرژی واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده است.
گزارش از مهدی محمدزاده خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما