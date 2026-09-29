مدیرکل بهزیستی خوزستان با اشاره به اینکه حدود ۱۵ هزار دانش‌آموز تحت پوشش این سازمان در استان هستند، گفت: از ابتدای اجرای پویش همه حاضر تاکنون ۹ هزار و ۷۰۰ بسته کیف و نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان تحت پوشش توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرداد کریمیان در مراسم توزیع یک هزار و ۵۰۰ بسته کیف و لوازم تحریر میان دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی اهواز در مسجد منتظرالمهدی (عج) اهواز افزود: هر یک از بسته‌های توزیع‌شده ک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزش دارد که با مشارکت خیران و مردم نیکوکار تهیه شده است.

وی با اشاره به ادامه اجرای پویش همه حاضر تا پایان مهرماه، خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی نیاز‌های دانش‌آموزان تحت پوشش، استمرار مشارکت خیرین و مجموعه‌های اقتصادی و اجتماعی می‌تواند زمینه حمایت از تعداد بیشتری از دانش‌آموزان و تأمین بخشی از نیاز‌های تحصیلی آنان را فراهم کند.