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معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در اصفهان: ۲۸ میلیون هکتار از اراضی کشور سیلخیز و بخشی از این نواحی از لحاظ وقوع پدیده سیل، بحرانی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در جریان جلسه کارگروه ملی مدیریت چرا و ساماندهی کوچ استانهای زاگرسی کشور به میزبانی اصفهان گفت: ۲۸ میلیون هکتار از اراضی کشور سیلخیز و بخشی از این نواحی از لحاظ وقوع پدیده سیل، بحرانی است و در این مساحت بیش از هشت هزار و ۶۰۰ شهر، روستا و سکونتگاه وجود دارد.
حسین وحید ادامه داد: با شتاب گرفتن روند اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری در دولت، سطح اجرای این طرحها از میانگین سالانه حدود ۲۵۰ هزار هکتار به نزدیک ۶۰۰ هزار هکتار در سال گذشته افزایش یافته است و پیشبینی میشود این میزان در امسال نیز بیشتر شود.
وی در خصوص احتمال وقوع بارشهای شدید در روزهای آینده و تأثیر پدیده اقلیمی النینو گفت: احتمال بارشهای حدی در دوره فعالیت النینو وجود دارد، اما رویکرد اصلی باید عبور از مدیریت صرف بحران و حرکت به سمت مدیریت ریسک باشد، به این معنا که پیش از وقوع حوادث، اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارت انجام گیرد.
وی افزود: اجرای طرحهای احیای مراتع و جنگلها در کنار طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری، از مهمترین ظرفیتهای سازمان منابع طبیعی برای مقابله با پیامدهای ناشی از مخاطرات طبیعی و اقلیمی به شمار میرود.
معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی کشور با بیان اینکه سطح اجرای طرحهای آبخیزداری امسال پس از نهایی شدن ابلاغها مشخص خواهد شد، گفت: بر اساس مصوبات موجود، پیشبینی میشود عملیات آبخیزداری و آبخوانداری امسال در سطحی بیش از ۶۰۰ هزار هکتار اجرا شود و با اجرای برنامه هفتم توسعه، دستاوردهای این حوزه افزایش یابد.
وی ادامه داد: شرایط دشتها و منابع آب زیرزمینی نیز مطلوب نیست و لازم است ظرفیت طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری با هدف کاهش مخاطرات و تقویت ذخایر آبی با جدیت بیشتری مورد استفاده قرار گیرد.
معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: با توجه به شرایط آبوهوایی سال جاری و احتمال تأثیر پدیده النینو بازنگری در زمان و تقویم کوچ عشایر مناطق زاگرسی ضروری است.
جلسه کارگروه ملی مدیریت چرا و ساماندهی کوچ استانهای زاگرسی کشور امروز به همت ادارههای کل منابع طبیعی و عشایر اصفهان برگزار شد.