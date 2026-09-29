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از حوزه تجهیز ناوگان اورژانس و درمان، توسعه زیر ساختهای استان و تقویت طرحهای گردشگری خبرهایی است که استاندار گلستان در دیدار هایش با جمعی از روسای کشور در تهران داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، طهماسبی در دیدار با خاندوزی رئیس کارگروه بررسیهای اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر گلستان در حوزههای کشاورزی و گردشگری دریایی، و ورود سرمایهگذاران کلان به استان خواستار توجه ویژه ملی برای تسریع در اجرای طرحهای زیربنایی شد.
تفاهمنامه تأمین ۲۵ دستگاه آمبولانس جدید برای نوسازی ناوگان اورژانس پیشبیمارستانی گلستان، در نشست مشترک رئیس سازمان اورژانس کشور، استاندار گلستان به امضا رسید.
در مرحله نخست، ۲۵ دستگاه آمبولانس شامل ۲۰ دستگاه با افزایش ۲۵ درصدی در قرارداد و ۵ دستگاه جدید با مشارکت مالی برابر میان سازمان اورژانس کشور و منابع استانی تأمین میشود.
علیاصغر طهماسبی در دیدار با رئیس جمعیت هلالاحمر، خواستار توسعه ناوگان امدادی، نوسازی تجهیزات و ساخت پایگاههای امدادی جدید در نقاط حساس و حادثهخیز استان شد.
دکتر کولیوند درباره تجهیز گلستان به هلیکوپتر امدادی و تقویت امکانات عملیاتی جمعیت هلالاحمر قول مساعد دادو گفت: نیازهای استان بهصورت ویژه در سطح ملی پیگیری خواهد شد.
استاندار گلستان همچنین، در دیدار با حسین ساجدینیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تشریح وضعیت استان در حوزههای ناترازی انرژی، لایروبی رودخانهها و مدیریت تنش آبی، خواستار توجه ویژه سازمان مدیریت بحران کشور به این موارد شد.
او همچنین در دیدار با پورجمشیدیان قائممقام وزیر و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، انسجام اجتماعی در استان را «سرمایهای ارزشمند برای نظام» توصیف کرد و افزود: تقویت مؤلفههای وحدت، همدلی و اعتماد عمومی، زمینهساز توسعه امنیت پایدار و کاهش آسیبپذیریهای اجتماعی خواهد بود.