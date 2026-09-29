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برگزاری رزمایش جان‌فدایان ایران در استان‌های ایلام و آذربایجان شرقی

رزمایش جان‌فدایان ایران امروز در استان‌های ایلام و آذربایجان شرقی برگزار شد. امروز جان‌فدایان وطن به میدان آمدند تا بگویند تا پای جان پای کار ایران اسلامی ایستاده‌اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۷- ۱۹:۰۵
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برچسب ها: رزمایش ، جانفدا ، پای کار ایران ، ایلام ، آذر بایجان شرقی
 