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عملیات مرمت حمام تاریخی دوقلوی زرینشهر چند ماهی است از محل اعتبارات ملی در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان لنجان گفت: عملیات مرمت حمام تاریخی دوقلوی زرینشهر چند ماهی است از محل اعتبارات ملی در حال اجرا است، عملیات مرمتی که شامل لایهبرداریهای جدارههای داخلی و خارجی حمام، حذف الحاقات و لایهبرداری کف سربینه و گرمخانه است.
علیرضا حبیبی ادامه داد: در این عملیات مرمتی مشخص شد که تمامی جدارهها و کف حمام ها، حوضها و حتی درپوش گربهروها از سنگ است.
حبیبی افزود: تحقیقات حاکی از آن است که پیشینیان به این حمام، حمام سنگی هم میگفتهاند ولی بیش از ۵۰ سال بود که این اثر تاریخی فاخر به این نام صدا زده نشده بود و مردم این این بنا را با نام حمام دوقلوی زرینشهر میشناختند و به همین نام هم در فهرست آثار ملی ثبتشده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان لنجان گفت: مرمت این حمام و احیای مصالح سنگی آن، یاد و خاطره حمام سنگی دوقلوی زرینشهر را جان تازه بخشید.
وی افزود: این حمام که به دوره قاجاریه تعلق دارد تشکیلشده از دو حمامزنانه و مردانه است که همزمان خدمات ارائه میکردهاند و تمامی فضاهای سربینه، گرمخانه و خزینه در این دو فضا تعبیهشده است.
این بنا به دوره صفویه تا قاجاریه بازمیگردد، بر اساس بررسیهای تاریخی، این حمام حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ سال پیش ساخته شده و از نظر معماری و شیوه ساخت، نمونهای قابل توجه از حمامهای سنتی ایرانی محسوب میشود.