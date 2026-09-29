پخش زنده
امروز: -
آذربایجانغربی با افزایش ۲۵ درصدی عملکرد تولیدات کشاورزی، امسال رکورد ۷ میلیون تُن محصول را به ثبت میرساند. تکمیل زنجیره ارزش سیب، توسعه صنایع تبدیلی و اجرای طرحهای آبیاری نوین، این استان را به قطب امنیت غذایی کشور تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، استان آذربایجانغربی با بهرهگیری از اقلیم منحصربهفرد و موقعیت استراتژیک مرزی، امسال گام بلندی در مسیر توسعه کشاورزی برداشته است. بر اساس اعلام مسئولان، پیشبینی میشود میزان تولید محصولات کشاورزی در استان به بیش از ۷ میلیون تُن برسد که نشاندهنده افزایش ۲۵ درصدی عملکرد است.
در نخستین همایش «روز ملی سیب» که در ارومیه برگزار شد، بر تکمیل زنجیره ارزش این محصول تأکید شد.
آذربایجانغربی هماکنون دارای ظرفیت فرآوری ۱.۹ میلیون تُن محصول (شامل کنسانتره)، ۳۰۰ هزار تُن سردخانه و ۴۰۰ هزار تُن سورتینگ و بستهبندی است؛ ظرفیتی که فراتر از تولیدات داخلی بوده و امکان صادرات محصولات سایر استانها را نیز فراهم کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اقدامات جهادی برای تقویت زیرساختها، از سرمایهگذاری ۲۰ هزار میلیارد تومانی در طرحهای افتتاح شده خبر داد و افزود: به همین میزان نیز طرحهای جدید برای آغاز عملیات اجرایی آماده شدهاند که مجموع سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را به ۴۰ هزار میلیارد تومان میرساند.
یکی از محورهای اصلی برنامههای استان، کاهش مصرف آب با توسعه ۲۰ هزار هکتاری سیستمهای آبیاری نوین و تغییر الگوی کشت است.
همچنین با تشکیل ستادهای تخصصی بازرگانی و کشاورزی در اتاق بازرگانی ارومیه، روند صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه و بازارهای هدف (عرب، اروپا و اوراسیا) تسهیل شده است.
قاسم کریمی، رئیس اتاق بازرگانی ارومیه، در این همایش با بیان اینکه ۴۰ درصد اقتصاد استان به کشاورزی وابسته است، خاطرنشان کرد:موقعیت استان در کریدورهای بینالمللی، یک مزیت ذاتی است که باید با استفاده از دیپلماسی تجاری و تکمیل زنجیرههای ارزش، بیش از پیش به سودآوری برای کشاورزان تبدیل شود.