به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ عظیم اله کرمی گفت: پلیس به منظور پاسخگویی به مطالبات مردمی و جلوگیری از تردد موتورسیکلت سوارانی که با حرکات نمایشی و پرخطر، ضمن ایجاد خطرات جانی و مالی برای خود، موجب وحشت و مزاحمت برای شهروندان می‌شدند، طرح برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف را به اجرا گذاشت.

او افزود: ماموران انتظامی شهرستان نی ریز در اجرای این طرح ۲۳ دستگاه موتورسیکلت متخلف، توقیف و راکبان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ کرمی ادامه داد: اجرای این طرح برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت شهروندان و دانش آموزان است.

فرمانده انتظامی نی ریز در پایان گفت: به خانواده‌های عزیز توصیه می‌کنیم از در اختیار گذاشتن موتورسیکلت به افراد کم سن و سال و فاقد گواهینامه خودداری کنند و حتما در حین استفاده از موتورسیکلت کلاه ایمنی همراه داشته باشند.