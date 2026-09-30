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فرمانده انتظامی نی ریز از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان و توقیف ۲۳ دستگاه موتورسیکلت متخلف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ عظیم اله کرمی گفت: پلیس به منظور پاسخگویی به مطالبات مردمی و جلوگیری از تردد موتورسیکلت سوارانی که با حرکات نمایشی و پرخطر، ضمن ایجاد خطرات جانی و مالی برای خود، موجب وحشت و مزاحمت برای شهروندان میشدند، طرح برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف را به اجرا گذاشت.
او افزود: ماموران انتظامی شهرستان نی ریز در اجرای این طرح ۲۳ دستگاه موتورسیکلت متخلف، توقیف و راکبان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ کرمی ادامه داد: اجرای این طرح برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت شهروندان و دانش آموزان است.
فرمانده انتظامی نی ریز در پایان گفت: به خانوادههای عزیز توصیه میکنیم از در اختیار گذاشتن موتورسیکلت به افراد کم سن و سال و فاقد گواهینامه خودداری کنند و حتما در حین استفاده از موتورسیکلت کلاه ایمنی همراه داشته باشند.