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رئیس سازمان آتشنشانی زنجان از انجام ۲ هزار و ۲۸۱ عملیات از مهر پارسال تاکنون خبر داد و گفت: حوادث ناشی از ازکارافتادگی آسانسور بر اثر قطعی برق، امسال ۳۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان از انجام ۲ هزار و ۲۸۱ عملیات آتشنشانی در بازه زمانی ۷ مهر سال گذشته تاکنون در این شهر خبر داد و گفت: از این تعداد، هزار و ۷۷۱ مورد عملیات نجات و ۶۱۰ مورد عملیات اطفای حریق بوده است.
کامران محمدی افزود: سازمان آتشنشانی زنجان دارای ۸ ایستگاه است که با جذب ۱۰۰ نیروی جدید، شمار نیروهای عملیاتی از ۸۵ نفر در سال گذشته به ۱۸۵ نفر افزایش یافته است.
وی با اشاره به تجهیزات آتشنشانی زنجان گفت: این سازمان به تجهیزات تخصصی و نردبان ۳۲ متری مجهز است، اما برای خرید نردبان ۶۴ متری به تأمین اعتبار و مساعدت مسئولان نیاز دارد.
رئیس سازمان آتشنشانی زنجان همچنین توسعه ایستگاههای آتشنشانی در شرق و غرب شهر را ضروری دانست و افزود: برای پوشش بهتر مناطق مختلف و کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی، زنجان نیازمند ایجاد ایستگاههای جدید در این دو محدوده است.
محمدی با اشاره به فعالیت ایستگاه بانوان گفت: زنجان با داشتن یک ایستگاه ویژه بانوان، در جمع ۱۰ شهر نخست کشور دارای ایستگاه آتشنشانی بانوان قرار دارد.
وی همچنین از برقراری روزانه بهطور میانگین ۶۰۰ تماس با سامانه ۱۲۵ خبر داد و گفت: حدود ۹۰ درصد این تماسها اشتباهی یا مزاحمتی است.
رئیس سازمان آتشنشانی زنجان در پایان از افزایش ۳۰ درصدی حوادث ناشی ازکارافتادگی آسانسور به علت قطعی برق در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.