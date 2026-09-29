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در مراسمی از بهورزان و فعالان حوزه سلامت شهرستان امیدیه تجلیل شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم رئیس مرکز بهداشت خوزستان با قدردانی از تلاش بهورزان، نقش آنان را در پیشگیری از بیماریها و ارتقای شاخصهای سلامت جامعه مهم دانست.
دکتر مهرداد شریفی افزود: بخش قابل توجهی از دستاوردهای حوزه سلامت در کنترل و حذف بیماریهای واگیر، کاهش مرگومیر کودکان و افزایش امید به زندگی، حاصل تلاش بهورزان، مراقبین سلامت و کارکنان حوزه بهداشت است.
در این مراسم از بهورزان و فعالان حوزه سلامت شهرستان امیدیه تجلیل شد.