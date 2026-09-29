سالمندان میراث داران تجربه و پناهگاه های امن خاطرات

از چهارم تا دهم مهرماه به نام هفته سالمندان نامگذاری شده است؛ ارتقای منزلت و کرامت سالمندان و و بهره گیری از تجارب ارزشمندشان موضوعی است که باید به آن توجه کرد