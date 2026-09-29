سالمندان میراث داران تجربه و پناهگاه های امن خاطرات
از چهارم تا دهم مهرماه به نام هفته سالمندان نامگذاری شده است؛ ارتقای منزلت و کرامت سالمندان و و بهره گیری از تجارب ارزشمندشان موضوعی است که باید به آن توجه کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان
، سالمندی زمستان زندگی نیست؛ دستهای لرزان آنها نقشه راه ماست و چین و چروکهای پیشانیشان کتابیست از تجربهها غمها و شادیهایی که ما را به اینجا رسانده است.
شاید موهایشان سفید شده و قدمهایشان دیگر مثل سابق استوار نیست، اما در چشمهایشان هنوز همان دنیای گرم و امنیست که در کودکی پناه فرزندانتان بودند.
پدربزرگها و مادربزرگها آخرین تکههای بهشت روی زمین اند همان لبخندهای مهربانی که هیچ حسابی نمیشود برایشان باز کرد.