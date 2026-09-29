پخش زنده
امروز: -
با حضور ۶۰ شرکتکننده، سیزدهمین نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات باغبانی در اراک گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل نمایشگاههای بینالمللی استان مرکزی گفت: سیزدهمین نمایشگاه گل و گیاه، تجهیزات باغبانی و فضای سبز با حضور ۶۰ شرکتکننده از هفت استان کشور در محل نمایشگاه دائمی اراک برپا شده است.
شفقت افزود: این نمایشگاه با هدف معرفی و عرضه انواع گل و گیاهان آپارتمانی، زینتی و تجهیزات مرتبط با باغبانی و فضای سبز برگزار شده است.
او گفت: در سیزدهمین دوره این نمایشگاه، ۶۰ شرکتکننده از هفت استان کشور حضور دارند و محصولات و توانمندیهای خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادهاند.
شفقت افزود: این نمایشگاه از ششم تا دهم مهرماه، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل نمایشگاه دائمی شهر اراک پذیرای علاقهمندان است.