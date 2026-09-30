به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ محمد رستمی گفت: در پی گزارش مردمی مبنی به اینکه فردی با استفاده از دستگاه‌های گنج‌یاب آثار تاریخی و عتیقه کشف می‌کند، بررسی موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۲۲ آزادگان قرار گرفت.

او افزود: ماموران پس از تحقیقات و شناسایی دقیق محل سکونت متهم، با هماهنگی مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از منزل وی چهار دستگاه گنج یاب غیرمجاز به همراه متعلقات آن کشف کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه ارزش دستگاه گنج یاب توسط کارشناسان، ۸ میلیارد ریال عنوان شده است، گفت: در این راستا متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.