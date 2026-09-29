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فرمانده انتظامی شهرستان خمام از شناسایی و دستگیری متهم یک پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی با تعهد ارزی رفعنشده به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ ایمان جهاندیده گفت: ماموران کلانتری ۱۱ خمام در پی هماهنگی قضائی مبنی بر دستگیری فردی به اتهام عمل نکردن به رفع تعهدات ارزی به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال، با اقدامات پلیسی و تخصصی متهم را شناسایی کردند.
وی افزود: متهم ۴۵ ساله پس از تکمیل تحقیقات و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان خمام با تأکید بر رصد فعالیتهای اقتصادی و ارزی خاطرنشان کرد: پلیس با افرادی که از بسترهای تجاری و ارزی برای اخلال در نظام اقتصادی سوءاستفاده کنند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.