به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ ایمان جهاندیده گفت: ماموران کلانتری ۱۱ خمام در پی هماهنگی قضائی مبنی بر دستگیری فردی به اتهام عمل نکردن به رفع تعهدات ارزی به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال، با اقدامات پلیسی و تخصصی متهم را شناسایی کردند.

وی افزود: متهم ۴۵ ساله پس از تکمیل تحقیقات و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمام با تأکید بر رصد فعالیت‌های اقتصادی و ارزی خاطرنشان کرد: پلیس با افرادی که از بستر‌های تجاری و ارزی برای اخلال در نظام اقتصادی سوءاستفاده کنند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.