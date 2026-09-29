شبکه‌های آموزش و سلامت سیما امشب با بررسی چالش‌های نظام آموزشی و وضعیت بیمه‌های کشور، میزبان مخاطبان خود هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه زنده «کشیک سلامت» امشب، سه‌شنبه ۷ مهرماه ساعت ۲۰ با اجرای مصطفی مصطفوی از شبکه سلامت پخش می‌شود.

در این برنامه، دکتر ناصحی، مدیرعامل بیمه سلامت، با طرح پرسش «چرا بیمه‌ها همیشه بدهکارند؟»، ابعاد مختلف وضعیت بدهی شرکت‌های بیمه و چالش‌های این حوزه را بررسی خواهد کرد.

همچنین برنامه «الف تا» به تهیه‌کنندگی میلاد پسندیده و اجرای حامد مهربانی، ساعت ۲۱ از شبکه آموزش سیما روی آنتن می‌رود.

در این قسمت، مهدی صلاحی، مدیر هنرستان اهل فردوس، به واکاوی تجربیات و چالش‌های مدیریت در هنرستان‌های کشور می‌پردازد.