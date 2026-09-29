به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاهین مصطفی‌یف،معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان نشست مشترک با وزیر نیرو ایران را تاریخی توصیف کرد و گفت: در این نشست به نتایجی بی‌سابقه دست یافتیم که نشان داد دو کشور آماده همکاری‌های گسترده هستند؛ عباس علی‌آبادی وزیر نیرو نیز با تأکید بر نگاه ویژه رئیس‌جمهوری ایران به روابط با همسایگان، جمهوری آذربایجان را «کشور برادر» ایران دانست.

در این نشست، دستاوردهای مشترک و زمینه‌های همکاری میان ایران و جمهوری آذربایجان بررسی شد و بر اهمیت توسعه روابط دوستانه دو کشور تأکید شد.

وزیر نیرو در پایان این نشست با تأکید بر نگاه ویژه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، به ارتباط با کشورهای همسایه گفت: آذربایجان کشور برادر ماست و اصرار داریم تا تمامی موانع تعاملات دیپلماتیک را از میان برداریم.

در ادامه، شاهین مصطفی‌یف، معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان، با گرامیداشت همکاری‌های ۵۰ ساله دو کشور افزود: نشست امروز نشستی تاریخی بود و به نتایجی بی‌سابقه دست پیدا کردیم که نشان داد دو کشور آماده همکاری‌های گسترده هستند.