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وزیر نیرو بیان کرد: امروز تقریبا تعمیرات نیروگاهها انجام و بخشی وارد مدار شدهاند، من مانعی در این راه نمیبینم و وضع خوبی از نظر تامین برق در کشور وجود دارد.
عباس علی آبادی وزیر نیرو در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما؛ گفت: خوشبختانه وضعیت برق کشور در وضع خوبی قرار دارد منتهی این که این برق کشور در کجا استفاده شود تصمیم گیرنده نهادهای بالادستی می باشد.
وی افزود: در برق ظرفیت تامین برق کشور در شرایط مناسب تری قرار داریم و این را با افتخار اعلام می کنم که حتی با وجود جنگ تمام کشورهای اطراف ما وضعیت نگران کننده ای دارند.
وزیر نیرو بیان کرد: امروز تقریبا تعمیرات نیروگاه ها انجام و بخشی وارد مدار شده اند، من مانعی در این خصوص نمی بینم و اوضاع خوبی از نظر تامین برق در کشور وجود دارد.
علی ابادی افزود: کشور در بحث بهره وری انرژی زیر عدد نرمال قرار دارد مجلس در تلاش است و همچنین در بحث لامپ های کم مصرف کولرهای گازی اقدامات شایسته ای صورت گرفته است.