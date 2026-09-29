تقریبا تعمیرات نیروگاه‌ها انجام و بخشی وارد مدار شده‌اند

وزیر نیرو بیان کرد: امروز تقریبا تعمیرات نیروگاه‌ها انجام و بخشی وارد مدار شده‌اند، من مانعی در این راه نمی‌بینم و وضع خوبی از نظر تامین برق در کشور وجود دارد.