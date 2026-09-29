به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شاهین شهر و میمه در آیین بهره برداری از مرکز گذری کاهش مصرف مواد مخدر در این شهرستان گفت: این مرکز با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی در گروه‌های در معرض خطر نظیر معتادان، افراد بی‌خانمان، زنان بی‌سرپرست و نظایر آن تاسیس شده است و در زمینه های آموزش و ارائه تجهیزات و وسایل مختلف با هدف کاهش آسیب های سوء مصرف مواد فعالیت خواهد کرد.

ناصر اسدی افزود : این مرکز با ۳۰ میلیارد ریال هزینه و با زیر بنای ۷۵ متر مربع به همت دانشگاه علوم پزشکی استان احداث شده است.

ابطحی ، مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان همچنین از خانه سالمندان پرتو امید ، خیریه ۱۲ امام و خانه ادیب شهر گز هم بازدید کرد.