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استاندار گلستان در دیدار با رئیس کارگروه بررسیهای اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای ملی برای رفع چالشهای توسعهای استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، علیاصغر طهماسبی در این نشست با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر گلستان در حوزههای کشاورزی و گردشگری دریایی، و ورود سرمایهگذاران کلان و اهلیتدار به استان گلستان، خواستار توجه ویژه ملی برای تسریع در اجرای طرحهای زیربنایی شد.
طهماسبی توسعه اقتصاد دریامحور و تکمیل زنجیره ارزش کشاورزی را از اولویتهای تحول اقتصادی استان دانست و افزود: تعیین تکلیف و مولدسازی پروژههای نیمهتمام از جمله سد نرماب در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار دارد تا این ظرفیتها به فرصتهای اقتصادی و منافع مستقیم برای مردم تبدیل شود.