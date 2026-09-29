به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، علی‌اصغر طهماسبی در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر گلستان در حوزه‌های کشاورزی و گردشگری دریایی، و ورود سرمایه‌گذاران کلان و اهلیت‌دار به استان گلستان، خواستار توجه ویژه ملی برای تسریع در اجرای طرح‌های زیربنایی شد.

طهماسبی توسعه اقتصاد دریامحور و تکمیل زنجیره ارزش کشاورزی را از اولویت‌های تحول اقتصادی استان دانست و افزود: تعیین تکلیف و مولدسازی پروژه‌های نیمه‌تمام از جمله سد نرماب در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار دارد تا این ظرفیت‌ها به فرصت‌های اقتصادی و منافع مستقیم برای مردم تبدیل شود.