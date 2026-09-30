پدر و دختر اصفهانی با اهدای ۷۰۰ میلیون تومان زمینه آزادی ۲۱ سرپرست خانوار را از بند فراهم کردند.

کمک ۷۰۰ میلیون تومانی پدر و دختر اصفهانی

کمک ۷۰۰ میلیون تومانی پدر و دختر اصفهانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان گفت: بانوی پزشک نیک اندیش اصفهانی با اهدای ۳۰۰ میلیون تومان به ستاد دیه اصفهان زمینه آزادی ۷ زندانی نیازمند مالی را فراهم کرد.

اسد الله گرجی زاده افزود: همچنین پدر این پزشک که از اهالی بنام شهر است، ۴۰۰ میلیون تومان به ستاد دیه کمک کرد.

وی گفت: با اهدای این مبلغ زمینه آزادی ۱۴ زندانی جرایم غیرعمد مهیا شد.

گرجی زاده ادامه داد: مردم نیک اندیش استان می‌توانند کمک‌های نقدی خود به منظور آزادی زندانیان جرایم غیر عمد را به شماره حساب شبا ir ۶۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۲۱۵۵۵۹۳۹۸۰۰۰ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۵۴۳۲۱ ستاد دیه استان ارسال کنند.