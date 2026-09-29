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مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از برداشت پسته از سطح ۵۵۴ هکتار باغات استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، محمدرضا بیرانوند با اشاره به آغاز برداشت پسته از باغات لرستان گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی، سال گذشته ۳۲۰ تن از این محصول در استان تولید شد که امسال به ۴۰۰ تن افزایش یافته است.
وی افزود: بیشترین سطح زیر کشت پسته به استانهای خراسان، کرمان و یزد اختصاص دارد که لرستان نیز با ۵۵۴ هکتار باغ به جمع تولیدکنندگان این محصول پیوسته است.
بیرانوند ادامه داد: بر اساس تحقیقات مرکز پسته ایران، شهرستانهای چگنی، کوهدشت و رومشکان از مستعدترین مناطق برای کشت پسته است.
مدیر جهاد کشاورزی رومشکان هم گفت: در استان لرستان ۹ رقم پسته از جمله اکبری، احمدآقایی، اوحدی، شدوک، فندقی و جهانی کشت میشود.
امرایی افزود: پسته با نیاز آبی کم و ارزش اقتصادی بالا یکی از محصولات مورد توجه برای کشت در مناطق کمآب است.
حدود ۱۰ هزار هکتار اراضی شیبدار و کمبازده در استان شناسایی شده که ظرفیت کم نظیری برای توسعه کشت این محصول است.