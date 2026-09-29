به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و تجلیل از ایثار و فداکاری رزمندگان، جانبازان و آزادگان این شهرستان برگزار شد.

فرماندار دنا در این مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس تنها یادآور هشت سال جنگ و نبرد نیست، بلکه یادآور روز‌هایی است که مردم ایران در شرایطی سخت، با همدلی و همبستگی از کشور، نظام و انقلاب نوپای خود دفاع کردند.

عباس رسولی افزود: ایستادگی مردم و نیرو‌های مسلح در دوران دفاع مقدس و فداکاری شهدا و ایثارگران، حقیقتی ماندگار است و باید این حماسه‌ها و ارزش‌ها برای نسل جوان بازگو شود.

امام جمعه سی سخت نیز با اشاره به عوامل ماندگاری و پیروزی ملت ایران در دوران دفاع مقدس گفت: باورمندی به خدا و توکل بر پروردگار، رمز پیروزی و مقاومت ملت ایران بوده است.

حجت الاسلام مصطفی واهبی‌زاده افزود: این باور باید در میان مسئولان، مدیران و آحاد جامعه تقویت شود و وعده‌های الهی و اعتماد به خداوند، مبنای حرکت و مقاومت جامعه قرار گیرد.

مدیر بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دنا نیز نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد و به ویژه ۱۲۹ شهید شهرستان دنا گفت: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون جانفشانی شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان است.

علی دانشور افزود: شهدا بالاترین سرمایه وجودی خود را در راه دفاع از کشور و ارزش‌های انقلاب تقدیم کردند و خانواده‌های شهدا نیز با تربیت فرزندانی ایثارگر، نقش بزرگی در این مسیر ایفا کردند.