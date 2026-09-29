معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه باید در مسیر تولید دانش کاربردی، و نظریه پردازی گسترش فعالیت‌های پژوهشی و ایجاد درآمد‌های غیرشهریه‌ای بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جلسه تبیین و بررسی قرارداد عملکردی حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در استان تهران با حضور سیدمحمود هاشمی معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، مدیران‌کل این معاونت، علیرضا فیروزفر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، رؤسای واحد‌های دانشگاهی و مدیران استانی و ستادی در سالن جلسات استان تهران برگزار شد.

در این جلسه، محور‌های قرارداد عملکردی حوزه علوم انسانی و هنر و الزامات اجرایی آن در واحد‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران تشریح و بر ضرورت برنامه‌ریزی متناسب با ظرفیت هر واحد دانشگاهی، هدف‌گذاری دقیق و رصد مستمر میزان تحقق شاخص‌ها تأکید شد.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با تشریح مهم‌ترین محور‌های این قرارداد، گسترش کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، ارتقای جایگاه نشریات علمی، تقویت مشارکت اعضای هیئت علمی در تولید آثار علمی و طرح «سه استاد»، بازنگری و تدوین رشته‌های تحصیلی و برگزاری همایش‌های علمی هدفمند را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در قرارداد عملکردی حوزه علوم انسانی و هنر عنوان کرد.

هاشمی با تأکید بر ضرورت حرکت علوم انسانی به سمت حل مسائل واقعی، جهت‌دهی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری به سوی حل مسائل جامعه و توسعه همکاری‌های پژوهشی با دستگاه‌ها و نهاد‌ها را مورد توجه قرار داد و افزود: ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه باید در مسیر تولید دانش کاربردی، توسعه فعالیت‌های پژوهشی و ایجاد درآمد‌های غیرشهریه‌ای بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی بر توجه جدی واحد‌های دانشگاهی به وضعیت فصلنامه‌ها و نشریات علمی تأکید کرد و ارتقای نشریات و حرکت به سمت نمایه‌های معتبر بین‌المللی را از اهداف مهم این حوزه دانست.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران هم با اشاره به قرارداد‌های عملکردی تنظیم‌شده بر اساس ظرفیت و شرایط واحد‌های دانشگاهی استان تهران، گفت : این قرارداد‌ها پس از بررسی ظرفیت‌های واحد‌ها تنظیم و ابلاغ شده و مسئولان مربوط در واحد‌های دانشگاهی، مسئولیت مستقیم پیگیری و رصد تعهدات عملکردی را بر عهده دارند.

فیروزفر بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های واقعی واحد‌ها در اجرای برنامه‌ها تأکید کرد و خواستار استمرار روند ارزیابی و پیگیری شاخص‌های تعیین‌شده در حوزه‌های مختلف شد.

در این جلسه مدیران‌کل معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی به ارائه گزارشی از حوزه متبوع خود پرداختند و در ادامه موضوعات مرتبط با فرآیند‌های آموزشی، تسهیل امور واحد‌های دانشگاهی و کاهش فرآیند‌های زائد مورد بررسی قرار گرفت و بر تقویت تعامل میان واحد‌های دانشگاهی، استان تهران و معاونت علوم انسانی و هنر تأکید شد.