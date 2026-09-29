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سرپرست مدیریت امور اراضی خوزستان با تأکید بر نقش مؤثر رفع تداخلات اراضی در شفافسازی مالکیتها و کاهش اختلافات ملکی، از تعیین تکلیف ۸ پلاک و تثبیت بیش از ۴ هزار هکتار اراضی غیرملی در نوزدهمین کمیسیون رفع تداخلات استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آبتین طاهری گفت: رفع تداخلات اراضی یکی از اقدامات مهم در ساماندهی وضعیت مالکیت اراضی است که با تعیین دقیق حدود و تثبیت مالکیت، نقش مهمی در کاهش اختلافات ملکی و پیشگیری از شکلگیری دعاوی در آینده دارد.
وی افزود: اجرای دقیق و هدفمند طرح رفع تداخلات، علاوه بر شفافسازی وضعیت اراضی، زمینه را برای تثبیت مالکیتها، صدور اسناد قانونی و برنامهریزی بهتر برای بهرهبرداری از اراضی فراهم میکند و میتواند به افزایش امنیت حقوقی بهرهبرداران و کاهش اختلافات میان دستگاههای اجرایی و مردم منجر شود.
طاهری ادامه داد: نوزدهمین کمیسیون رفع تداخلات استان در سال جاری در راستای اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.
سرپرست مدیریت امور اراضی خوزستان بیان کرد: در این جلسه، هشت پلاک از شهرستانهای امیدیه، اندیمشک و هندیجان بررسی و ۲۳ هزار و ۶۴۸ هکتار اراضی ملی و چهار هزار و ۵۰ هکتار اراضی غیرملی تثبیت شد.