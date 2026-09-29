معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در اصفهان: حریم و مسیر‌های عشایری باید تا سال آینده مشخص و مستندسازی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حسن وحید در جمع‌بندی کارگروه ملی مدیریت چرا و ساماندهی کوچ، بر تعیین دقیق و مستندسازی مسیر‌های عشایری تأکید کرد و گفت: اداره‌کل‌های امور عشایر استان‌ها با همکاری منابع طبیعی باید حریم و مسیر‌های اصلی کوچ را مشخص و اطلاعات مربوط به آن را به صورت رقومی ثبت کنند.

وی افزود: در طول مسیر‌های کوچ نیز باید آبگاه‌ها، دامگاه‌ها و اتراقگاه‌ها به‌صورت دقیق شناسایی و مشخص شوند تا ضمن ساماندهی حرکت و توقف عشایر، امکان برنامه‌ریزی و ارائه خدمات مورد نیاز در این نقاط فراهم شود.

وحید با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف تصرف‌های موجود در مسیر‌های عشایری گفت: پس از مشخص شدن مسیر‌ها و حریم‌های قانونی، میزان تصرف و تداخل‌ها باید بررسی و مستندسازی شود و در مواردی که تصرفات غیرقانونی وجود دارد، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف و رفع تصرف اجرا شود.

معاون سازمان منابع طبیعی همچنین بر ضرورت ثبت مسیر‌های عشایری در سامانه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: اداره‌کل‌های امور عشایر باید اطلاعات رقومی مسیرها، مراتع عشایری و محدوده‌های مرتبط را تکمیل و در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار دهند تا این عرصه‌ها در فرآیند استعلامات و واگذاری‌ها به‌عنوان لایه‌های مشخص و قابل استناد مورد توجه قرار گیرند.

وی همچنین بر تعیین تکلیف ممیزی مراتع عشایری تأکید کرد و افزود: تا نشست سال آینده باید وضعیت مراتع عشایری بدون ممیزی مشخص شود و استان‌ها گزارشی از اقدامات اجرا شده در زمینه ممیزی و بازنگری ممیزی‌ها ارائه کنند، در این فرآیند، همکاری سازمان امور عشایر و منابع طبیعی برای بررسی وضعیت بهره‌برداران و پرونده‌ها ضروری است.

وحید با اشاره به استفاده چندمنظوره از ظرفیت مراتع عشایری گفت: ظرفیت‌های گردشگری و دیگر فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند در قالب طرح‌های مرتعداری چندمنظوره مورد استفاده قرار گیرد، مشروط بر اینکه بهره‌برداری‌های جدید به پایداری مرتع کمک کرده و منافع حاصل از آن به تقویت معیشت جامعه عشایری و حفاظت از منابع طبیعی بازگردد.

در این نشست همچنین مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با اشاره به اهمیت تکمیل اطلاعات هویتی بهره‌برداران مراتع گفت: ثبت و تکمیل مشخصات مرتع‌داران در سامانه‌های مربوط، یکی از پایه‌های اصلی برنامه‌ریزی، ساماندهی بهره‌برداران و تعیین تکلیف حقوقی آنهاست و لازم است استان‌ها در این زمینه با جدیت بیشتری اقدام کنند.

ابوالقاسم حسین پور همچنین با اشاره به ضرورت تکمیل طرح‌های مرتع‌داری افزود: در برخی استان‌ها در تهیه و احاله طرح‌های مرتع‌داری عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر برطرف شود تا بهره‌برداری از ظرفیت مراتع بر اساس اصول فنی و مدیریتی اجرا شود.

وی رعایت تقویم چرای دام و زمان‌بندی ورود و خروج دام از مراتع را از الزامات مدیریت چرا دانست و گفت: ورود زودهنگام دام به مراتع می‌تواند موجب تشدید فشار بر پوشش گیاهی و تخریب منابع شود، بنابراین تقویم کوچ و چرای دام باید متناسب با شرایط هر منطقه و وضعیت اقلیمی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت شناسایی، ثبت و مستندسازی ایل‌راه‌ها تأکید کرد و گفت: مسیر‌های کوچ عشایر باید به‌صورت دقیق شناسایی و از تعرض و واگذاری آنها جلوگیری شود تا امکان جابه‌جایی ایمن و برنامه‌ریزی‌شده دام و عشایر حفظ شود.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به اقدامات حفاظتی در حوزه مدیریت کوچ، برخورد با دام‌های بدون مجوز و تخلفات مرتبط را از دیگر وظایف دستگاه‌های مسئول عنوان کرد و بر ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر کارگروه‌های استانی، به‌ویژه با محوریت استانداران، تأکید کرد.

حسین‌پور ادامه داد: کمبود منابع مالی برای تجهیز ایستگاه‌های انتظار دام و اتراق‌گاه‌ها و وجود برخی معارضه‌ها در فرآیند ممیزی مراتع از جمله چالش‌های موجود است و پیگیری و رفع این مسائل برای اجرای منسجم‌تر برنامه مدیریت الزامی است.