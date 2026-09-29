معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: حداکثر تولید غیرهمزمان این نیروگاه‌ها در اوج بار تابستان به ۱۷۲۲ مگاوات رسید که با وجود آسیب‌دیدگی حدود ۱۰۰ مگاوات از ظرفیت آنها در مناطق بحرانی، از هدف‌گذاری ۱۶۳۵ مگاواتی فراتر رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مصطفی رجبی مشهدی، از تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف «۱۴ ابر طرح ۲» و بازگشت موفق حدود ۱۰۰ مگاوات ظرفیت آسیب‌دیده نیروگاه‌های مقیاس کوچک خبر داد و گفت: نیروگاه‌های تولید پراکنده به‌عنوان پیشران مردمی‌سازی صنعت برق، نقش مؤثری در پایداری شبکه ایفا کرده‌اند.

وی با تشریح عملکرد نیمه نخست امسال در حوزه تولید نیروگاه‌های پراکنده افزود: در شرایطی که شبکه برق با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو بود، حداکثر تولید غیرهمزمان نیروگاه‌های مقیاس کوچک در اوج بار تابستان به ۱۷۲۲ مگاوات رسید؛ رقمی که با وجود آسیب‌دیدگی حدود ۱۰۰ مگاوات از ظرفیت این نیروگاه‌ها در مناطق بحرانی، نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه از هدف‌گذاری ۱۶۳۵ مگاواتی ابلاغ‌شده نیز فراتر رفت.

معاون وزیر نیرو با اشاره به توسعه زیرساخت‌های تولید پراکنده تأکید کرد: در نیمه نخست امسال، ۱۳۳ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های حرارتی مقیاس کوچک وارد مدار شد که معادل ۶۶ درصد از هدف‌گذاری کل سال در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت است.

رجبی مشهدی افزود: نکته حائز اهمیت در عملکرد اخیر، حفظ و بازیابی حداکثری ظرفیت‌های موجود بود؛ به‌طوری که با هماهنگی‌های فشرده، بخش عمده‌ای از ۱۰۰ مگاوات ظرفیت آسیب‌دیده از حوادث اخیر دوباره احیا و به مدار تولید بازگشت که این موضوع گواه تاب‌آوری و آمادگی بالای این واحدهاست.

وی یکی از محور‌های تحول در سیاست‌های جدید این وزارتخانه را تغییر سازوکار مالی نیروگاه‌های مقیاس کوچک عنوان کرد و گفت: رویکرد ما کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت بخش خصوصی است و اکنون با فراهم‌سازی امکان عرضه برق این نیروگاه‌ها در بورس انرژی و قرارداد‌های دوجانبه، الگوی سنتی فروش برق در حال تغییر است.

معاون وزیر نیرو با تأکید بر استقبال سرمایه‌گذاران از بازار‌های رقابتی افزود: این روند به بهبود جریان نقدی نیروگاه‌ها کمک کرده و وابستگی آنها به منابع دولتی را کاهش داده است و انگیزه سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت را افزایش می‌دهد.

رجبی مشهدی گفت: در حال حرکت به سمتی هستیم که نیروگاه‌دار به‌جای انتظار برای مطالبات دولتی، مستقیماً از رقابت در بازار درآمد کسب کند؛ این یعنی اقتصادی کردن تولید برق و پایداری شبکه با تکیه بر سازوکار‌های مدرن بازار.

بر اساس این گزارش، تحقق کامل اهداف «۱۴ ابرطرح ۲» در این حوزه نشان می‌دهد نیروگاه‌های مقیاس کوچک به یکی از پایه‌های پایداری شبکه در دوره اوج بار تبدیل شده‌اند و توسعه این نیروگاه‌ها در کنار افزایش تقاضا در بورس انرژی، از محور‌های مورد توجه وزارت نیرو برای آینده صنعت برق کشور است.