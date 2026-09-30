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در آیینی دو دستگاه ماشین آلات آتشنشانی در شهرستان نجف آباد رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عباس مرادی شهردار نجف آباد گفت: یک دستگاه ماشین نیمه سنگین ویک دستگاه ماشین سبک آتش نشانی باهمه تجهیزات به ارزش ۳۳ میلیارد ریال خریداری شده به ایستگاههای شهرداری نجف آباد اضافه شده است.
مدیرکل امور شهرداریهای استان هم در این آیین گفت: امسال حدود ۴۴۱ نفر پس از برگزاری آزمون کتبی و آمادگیهای مختلف آتشنشانی انتخاب شدند به زودی در مراکز آتشنشانی مراکز شهرستانها مشغول به کار میشوند
مسعود منتظری افزود:امسال هم حدود ۴۴ دستگاه ماشین آتشنشانی تحویل آتشنشانیهای شهرهای مختلف استان شد وهمچنین ۳۸ ست امداد رسان هم در آتشنشانیهای شهرهای استان توزیع شد.