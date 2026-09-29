پخش زنده
امروز: -
معاون سازمان امور عشایر کشور در اصفهان : زمانبندی کوچ پاییزه عشایر امسال با توجه به شرایط اقلیمی و هشدارهای صادرشده از سوی سازمان هواشناسی انجام میشود
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر کشور در جلسه کارگروه ملی مدیریت چرا و ساماندهی کوچ استانهای زاگرسی کشور به میزبانی اصفهان با اشاره به قرار گرفتن در آستانه کوچ پاییزه عشایر از مناطق ییلاقی به قشلاقی گفت: برنامهریزی برای کوچ امسال با توجه به شرایط اقلیمی و هشدارهای صادرشده از سوی سازمان هواشناسی و مدیریت بحران انجام میشود تا عشایر در مسیر کوچ و مناطق استقرار با مخاطرات ناشی از بارشهای شدید و سیلابی مواجه نشوند.
جاوید حیاتی ادامه داد: بازنگری در زمان ورود عشایر به مناطق قشلاقی در کارگروههای استانی و با مشارکت دستگاههای مرتبط اجرا خواهد شد تا در صورت نیاز، کوچ پاییزه زودتر از تقویم معمول انجام شود و استقرار عشایر در نقاط امن در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت:جامعه عشایری با نگهداری بیش از ۳۰ میلیون رأس دام سبک، سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن گوشت تولید میکند.
جاوید حیاتی ادامه داد: عشایر علاوه بر تولید محصولات دامی، در حوزه صنایع دستی نیز نقش مهمی دارند و بیش از ۴۴ درصد تولیدات صنایع دستی کشور به همت این جامعه تامین میشود.
وی افزود: عشایر علاوه بر تأمین بخشی از نیاز کشور به محصولات پروتئینی، در حفظ و تقویت امنیت سرزمینی نیز نقش مؤثری ایفا میکنند و حمایت از این جامعه میتواند به استمرار فعالیتهای تولیدی آنان کمک کند.
حیاتی همچنین در خصوص وضعیت مراتع مورد استفاده عشایر نیز گفت: بیش از ۳۵ میلیون هکتار از مراتع کشور در اختیار جامعه عشایری قرار دارد و قلمرو جغرافیایی این جامعه حدود ۶۰ درصد از عرصه کشور را دربر میگیرد.
معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر کشور افزود: بر اساس بررسیهای، وضعیت پوشش مراتع عشایری در مقایسه با مراتع مورد استفاده جوامع روستایی شرایط نسبتاً بهتری دارد، هرچند ارائه آمار دقیق درباره وضعیت مراتع و میزان برخورداری آنها از شرایط مطلوب نیازمند بررسیهای تخصصی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است.
وی در خصوص جمعیت عشایری کشور ادامه داد: بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت عشایر کوچنده کشور یک میلیون و ۵۱ هزار نفر در قالب ۲۵۲ هزار خانوار است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نیز در جلسه کارگروه امروز گفت: در تصمیمگیریهای مرتبط با کوچ عشایر باید نمایندگان جامعه عشایری، تشکلها و بهرهبرداران نیز حضور داشته باشند، زیرا آگاهی و همراهی آنان نقش مهمی در اجرای موفق سیاستهای پیشگیرانه دارد.
منصور شیشهفروش افزود: در تنظیم تقویم کوچ باید تجربه کوچهای سالهای گذشته، مشکلات ایجادشده و مخاطرات احتمالی مورد توجه قرار گیرد تا هم منافع عشایر و دامداران حفظ شود و هم از وارد شدن آسیب به مراتع جلوگیری شود.
وی با اشاره به پیشبینی شرایط اقلیمی و احتمال بارشهای شدید در ماههای آینده گفت: پیشبینیهای هواشناسی زمانی ارزشمند است که به اقدام عملی منجر شود و دستگاههای مسوول باید متناسب با هشدارهای صادرشده، برنامههای پیشگیرانه خود را اجرا کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین خواستار تقویت پوشش بیمهای جامعه عشایری شد و گفت: با توجه به احتمال وقوع سیل، طوفان، صاعقه و دیگر مخاطرات طبیعی، لازم است سازوکارهای بیمهای برای دام و داراییهای عشایر تقویت شود تا در صورت وقوع حادثه، امکان جبران بخشی از خسارتها وجود داشته باشد.
شیشهفروش ادامه داد: استفاده از ظرفیت مشارکت اجتماعی صنایع و بخش خصوصی نیز میتواند در اجرای طرحهای پیشگیرانه و کاهش خسارت ناشی از حوادث مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به کاهش قابل توجه حریق در مراتع استان اصفهان، از تلاش نیروهای منابع طبیعی، امور عشایر، جوامع محلی و گروههای تخصصی در زمینه پیشگیری و کنترل حریق قدردانی کرد و خواستار استمرار آموزش و مشارکت مردم برای حفاظت از عرصههای طبیعی شد.
جلسه کارگروه ملی مدیریت چرا و ساماندهی کوچ استانهای زاگرسی کشور امروز به همت ادارههای کل منابع طبیعی و عشایر اصفهان برگزار شد.