فرماندار رودبار به همراه جمعی از مسئولان با حضور بر مزار شهید بهمن یوسفی نخستین آتش‌نشان شهید کشور ضمن گلباران و عطرافشانی مزار این شهید گرانقدر یاد و نام شهدای این شهر را گرامی داشت.

گلباران مزار نخستین آتش‌نشان شهید کشور در منجیل گلباران مزار نخستین آتش‌نشان شهید کشور در منجیل گلباران مزار نخستین آتش‌نشان شهید کشور در منجیل گلباران مزار نخستین آتش‌نشان شهید کشور در منجیل

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، فرماندار رودبار به همراه جمعی از مسئولان شهرستانی و شهری با حضور بر سر مزار شهید بهمن یوسفی نخستین آتش‌نشان شهید کشور ضمن گلباران و عطرافشانی این شهید گرانقدر یاد و نام شهدای این شهر را گرامی داشتند.

شهید یوسفی آتش‌نشان شهرداری منجیل، ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ هنگام تلاش برای خاموش کردن آتش بازار منجیل و امدادرسانی به مردم ، بر اثر برق‌گرفتگی به شهادت رسید.