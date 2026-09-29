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فرماندار رودبار به همراه جمعی از مسئولان با حضور بر مزار شهید بهمن یوسفی نخستین آتشنشان شهید کشور ضمن گلباران و عطرافشانی مزار این شهید گرانقدر یاد و نام شهدای این شهر را گرامی داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، فرماندار رودبار به همراه جمعی از مسئولان شهرستانی و شهری با حضور بر سر مزار شهید بهمن یوسفی نخستین آتشنشان شهید کشور ضمن گلباران و عطرافشانی این شهید گرانقدر یاد و نام شهدای این شهر را گرامی داشتند.
شهید یوسفی آتشنشان شهرداری منجیل، ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ هنگام تلاش برای خاموش کردن آتش بازار منجیل و امدادرسانی به مردم ، بر اثر برقگرفتگی به شهادت رسید.