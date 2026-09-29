در راستای تکریم خانواده‌های معظم شهدا، جمعی از مسئولان و دانش‌آموزان با مادران شهیدان غضنفر بنویدی و محمد فاضلی دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این دیدار که با حضور علیرضا دژبان، رئیس آموزش و پرورش شهرستان ورزنه، مسئول هماهنگی شورای تبلیغات اسلامی، دانش‌آموزان مدرسه شهدای ایثارگران و اعضای شورای پایگاه شهید علی بافرانی مسجد صاحب‌الزمان (عج) برگزار شد، حاضران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، با مادران این شهیدان گفت‌و‌گو کردند.

علیرضا دژبان با اشاره به صبر و دلتنگی مادران شهدا گفت: مادر شهید در کنار افتخار به فرزندش، همچنان دلتنگ اوست و باید این دلتنگی را درک کرد.