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در راستای تکریم خانوادههای معظم شهدا، جمعی از مسئولان و دانشآموزان با مادران شهیدان غضنفر بنویدی و محمد فاضلی دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این دیدار که با حضور علیرضا دژبان، رئیس آموزش و پرورش شهرستان ورزنه، مسئول هماهنگی شورای تبلیغات اسلامی، دانشآموزان مدرسه شهدای ایثارگران و اعضای شورای پایگاه شهید علی بافرانی مسجد صاحبالزمان (عج) برگزار شد، حاضران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، با مادران این شهیدان گفتوگو کردند.
علیرضا دژبان با اشاره به صبر و دلتنگی مادران شهدا گفت: مادر شهید در کنار افتخار به فرزندش، همچنان دلتنگ اوست و باید این دلتنگی را درک کرد.