به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ محمدعلی کاظمی در کارگروه ملی مدیریت چرا و ساماندهی کوچ قشلاق استان‌های زاگرسی کشور در اصفهان گفت: امور عشایر متولی مراقبت، مسیر کوچ، مسائل بهداشتی، آموزشی و خدمات است و منابع طبیعی بر خروج به‌موقع از ییلاق تأکید دارد زیرا مراتع ییلاقی دیگر پاسخگوی حضور دام نیستند و باید تا اوایل خرداد برای احیا فرصت داشته باشند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان افزود: ورود به قشلاق نیز باید در موعد مقرر باشد تا استان‌های جنوبی گرم‌تر بتوانند برنامه‌ریزی کنند.

وی ادامه داد: در این استان بخشی از عشایر مسیر خود را از چهارمحال و بختیاری طی می‌کنند و سپس در مراتع قشلاقی شهرستان‌های شمالی و مناطق بیابانی مستقر می‌شوند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: دامداران می‌توانند از فرصت باقی‌مانده، به شرط رعایت حقوق خانواده‌های عشایری و ضوابط حفاظت مرتع، استفاده کنند.

محمد علی کاظمی در خصوص تقویم کوچ ادامه داد: کوچ ییلاقی از پایان اردیبهشت تا اوایل خرداد با ورود به استان آغاز می‌شود و از ۳۰ شهریور تا ۱۵ مهر باید دام از مراتع ییلاقی خارج شود.

وی افزود: مراتع قشلاقی اصفهان از حدود ۱۵ آذر تا پایان فروردین یا اردیبهشت پذیرای دام است و پس از آن مجدد کوچ به ییلاق انجام می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: تمدید پروانه‌های چرا، سامانه شناسایی دامداران (سمطا) و تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی دامداران متخلف نیز در این جلسات بررسی می‌شود.