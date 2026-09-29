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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان : دام عشایر باید حداکثر تا ۱۵ مهر از مراتع ییلاقی خارج شده تا فرصت احیای مرتع تا اوایل خرداد فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ محمدعلی کاظمی در کارگروه ملی مدیریت چرا و ساماندهی کوچ قشلاق استانهای زاگرسی کشور در اصفهان گفت: امور عشایر متولی مراقبت، مسیر کوچ، مسائل بهداشتی، آموزشی و خدمات است و منابع طبیعی بر خروج بهموقع از ییلاق تأکید دارد زیرا مراتع ییلاقی دیگر پاسخگوی حضور دام نیستند و باید تا اوایل خرداد برای احیا فرصت داشته باشند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان افزود: ورود به قشلاق نیز باید در موعد مقرر باشد تا استانهای جنوبی گرمتر بتوانند برنامهریزی کنند.
وی ادامه داد: در این استان بخشی از عشایر مسیر خود را از چهارمحال و بختیاری طی میکنند و سپس در مراتع قشلاقی شهرستانهای شمالی و مناطق بیابانی مستقر میشوند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: دامداران میتوانند از فرصت باقیمانده، به شرط رعایت حقوق خانوادههای عشایری و ضوابط حفاظت مرتع، استفاده کنند.
محمد علی کاظمی در خصوص تقویم کوچ ادامه داد: کوچ ییلاقی از پایان اردیبهشت تا اوایل خرداد با ورود به استان آغاز میشود و از ۳۰ شهریور تا ۱۵ مهر باید دام از مراتع ییلاقی خارج شود.
وی افزود: مراتع قشلاقی اصفهان از حدود ۱۵ آذر تا پایان فروردین یا اردیبهشت پذیرای دام است و پس از آن مجدد کوچ به ییلاق انجام میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: تمدید پروانههای چرا، سامانه شناسایی دامداران (سمطا) و تعیین تکلیف پروندههای حقوقی دامداران متخلف نیز در این جلسات بررسی میشود.