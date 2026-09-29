به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گلستان از توزیع ۲ و نیم تن گوشت گوسفندی نذری بین مددجویان و خانواده‌های کم‌برخوردار در استان خبر داد.

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مدیرکل آموزش و پرورش استان در رامیان بر گروهی بودن فرآیند یادگیری و آموزش در کلاس‌ها تاکید کرد.

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جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف و ضبط بیش از ۵۰ کیلو مواد مخدر و دستگیری یک فرد در این زمینه خبر داد.

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به مناسبت روز آتش نشان و ایمنی امروز رژه ناوگان خودرویی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان برگزار و از تلاشگران این عرصه قدر دانی شد.

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و به همت قرار گاه جهادی حکیم آباد فندرسک شهرستان علی آباد کتول ۱۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان توزیع شد.