رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به اینکه تاریخ کشور نشان داده است؛ استعداد‌ها در شرایط سخت شکوفا می‌شوند، گفت: این موضوع در ذات ملت ایران وجود دارد، با تاب‌آوری و مقاومت استعداد‌های خود را شکوفا می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عباس سروش در مراسم تکریم پرچم جمهوری اسلامی ایران که در آغاز سال تحصیلی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، گفت: پرچم زمانی بالاست که هرکس به وظیفه خودش عمل کند. وظیفه ما در دانشگاه، ارتقای علم و فناوری و به خدمت گرفتن آن برای ارتقای کشور، ملت و میهن است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به پنجم مهرماه و سالروز شکست محاصره آبادان، افزود: ۴۵ سال پیش در چنین روزی محاصره آبادان شکست، ما این پیروزی را مدیون کسانی هستیم که از گرانبهاترین داشته خود، یعنی جانشان، گذشتند.

وی با اشاره به نقش علم و فناوری در توان دفاعی کشور گفت : ناکامی دشمنان ما در جنگ‌های اخیر عمدتاً ناشی و منتج از علم و فناوری، بود که در مراکز علمی و دانشگاه‌های ما در طول سال‌ها و دهه‌های اخیر رشد یافت و شکوفا شد و به صورت سلاح‌هایی درآمد که پاسخ دندان‌شکنی به دشمنان دادند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: باید میان جنگ تحمیلی دهه ۶۰ و جنگ‌های اخیر پل بزنیم. جوانان و دانشجویان باید از کسانی که جنگ تحمیلی را دیده‌اند، بشنوند که چگونه در اوج مظلومیت، تمام قدرت‌های دنیا در مقابل یک ملت ایستادند و با وجود آن شرایط، مردم ایستادگی کردند و پیروز شدند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر ضرورت ارتباط نسل‌های مختلف، «با هم بودن» را یکی از الزامات ادامه پیشرفت و شکوفایی استعدادها در دانشگاه و کشور دانست و گفت: ادامه پیشرفت‌ها و شکوفایی استعدادها در دانشگاه و کشور مستلزم اینست که با هم باشیم.

وی افزود: این قانون خداوند است که اگر تفرقه ایجاد شود، دشمنان در ما رسوخ می‌کنند و طمع می‌کنند و اگر با هم باشیم، هیچ قدرتی در مقابل قدرت ما توان مقاومت ندارد. من دوست دارم دانشجویان از هر سلیقه و هر خطی با هم دوست باشند و بر اساس تشکل یا گرایششان آن‌ها را از یکدیگر تفکیک نکنیم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به تجربه‌های تاریخی ملت ایران، گفت: تاریخ کشور ما نشان داده است که استعدادها در شرایط سخت شکوفا می‌شوند. یکی از نمونه‌ها شیخ‌الرئیس ابوعلی سیناست که پارک علم و فناوری دانشگاه نیز به نام او مزین است. ابوعلی سینا در طول زندگی خود با سختی‌ها و آوارگی‌هایی مواجه بود، اما شخصیتی شد که کتاب قانون او تا حدود ۲۰۰ سال پیش، کتاب درسی دانشگاه‌های پزشکی اروپا بود و همچنان نیز از او به بزرگی یاد می‌شود.

سروش همچنین از مولوی، سعدی و حافظ به عنوان دیگر نمونه‌های استعدادها و شخصیت‌های برجسته ایرانی یاد کرد و افزود: این استعدادها و شخصیت‌ها در شرایط سخت پیشرفت کردند و به نظر می‌رسد این موضوع در ذات این ملت وجود دارد که هرچه فشار بیشتری به آن وارد شود، بیشتر رشد می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت حفظ اتحاد، به بیتی از حافظ استناد کرد و گفت: به قول حافظ، «آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت». اگر این اتفاق و اتحاد را حفظ کنیم، این استعداد را داریم که حتی در این شرایط سخت، تاب‌آوری و مقاومت کنیم و پرچم مقدس‌مان را همواره برافراشته و در اهتزاز نگه داریم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به سابقه این دانشگاه در تقدیم شهدا گفت: اگر به تاریخ این دانشگاه برگردیم، از پیش از انقلاب ، شهیدانی داشته‌ایم که به آرمان خود اعتقاد داشتند و تا پای جان ایستادند. در زمان انقلاب و جنگ تحمیلی نیز حدود ۱۰۰ شهید داشتیم.

سروش افزود : دانشمندان زیادی نیز داشتیم که در جای دیگری خدمت می‌کردند اما فارغ‌التحصیل این دانشگاه بودند. ما افتخار می‌کنیم که این دانشگاه جوانانی را تحویل گرفت و الگوهایی را تحویل داد که به شهادت رسیدند و همچنین افرادی که فرصت خدمت به این مرز و بوم را در مناصب مختلف پیدا کردند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گفت: این ظرفیت را در این دانشگاه می‌بینم که کارهای بزرگ‌تری انجام دهد؛ البته به چند شرط، که یکی از آنها اتحاد و اتفاق و دیگری عزم و اراده است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به آغاز سال تحصیلی و حضور دانشجویان در دانشگاه گفت: دانشجویان با علاقه و نشاط زیادی به دانشگاه می‌آیند. امیدواریم شرایط به گونه‌ای ادامه یابد که بتوانیم همین علاقه و نشاط را حفظ کنیم.

پرچم «لا اله الا الله» باید بر قله‌های کرامت انسانی به اهتزاز درآید

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این مراسم گفت: پرچمی که امروز برافراشته شده، به بهای خون صدها هزار شهید والا مقام برپا شده است و هدف انقلاب اسلامی نیز به تعبیر امام خمینی(ره)، به اهتزاز درآمدن پرچم «لا اله الا الله» بر قله‌های رفیع کرامت و بزرگواری است.

حجت‌الاسلام روح اله رجبی با اشاره به شهدای دانشگاه صنعتی امیرکبیر، افزود: جای شهید علی ناظم، دانشجوی نخبه و جهادی و اهل کار خیر در همه حوزه‌ها، امروز در آغاز سال تحصیلی در دانشگاه ما خالی است. بسیاری از شهدا نیز بالاترین داشته خود، یعنی جانشان را، در این مسیر مقدس و پای این پرچم بسیار مقدس هدیه کردند.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) درباره هدف انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، گفت: مرحوم امام درباره هدف انقلاب اسلامی و هدف عالی جمهوری اسلامی، کلام ارزشمندی دارند و می‌فرمایند که «ما قصد داریم پرچم لا اله الا الله را بر قله‌های رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم.»

حجت‌الاسلام رجبی افزود: این پرچم مقدس به جمله‌ای منقش است که بالاترین گزاره در عالم هستی است؛ «لا اله الا الله»؛ یعنی هیچ خدایی جز الله در عالم نیست، ربوبیت مخصوص اوست و همه وجودها باید به او متوجه باشند.

وی با تأکید بر مفهوم کرامت انسانی در نگاه انقلاب اسلامی، گفت: پرچم، به فرمایش امام، باید بر قله‌های کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآید. این موضوع بسیار مهم است؛ انقلاب اسلامی برای انسان کرامت قائل است و نگاهش این است که هر انسانی در پیشگاه الهی و در پیشگاه انسان‌های دیگر، کریم، آزاد و بزرگ است.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: به همین دلیل هیچ انسانی حق ندارد انسان دیگری را به بردگی بگیرد، او را استثمار کند یا به ذلت بکشاند. هر کسی که بخواهد استکبار نشان دهد و انسان‌ها را به بردگی بگیرد، باید با او مبارزه کرد و باید برای تجلی انسانیت و کرامت انسانی در عالم برخاست.

حجت‌الاسلام رجبی با اشاره به دیدگاه خود درباره برخی قدرت‌های غربی، گفت: جنایتکارانی مانند ترامپ، چنگیز و هیتلر دقیقاً در مقابل این نگاه قرار دارند. تمدن جنایتکار امروزی که در آمریکا و غرب حاکم است، کاملاً نگاه مقابل این دیدگاه را دارد و به کرامت انسانی قائل نیست.

وی افزود: به اعتقاد من، تمدن امروز غرب بر ۴۰۰ سال جنایت، خونریزی، کشتار و به بردگی گرفتن انسان‌ها در نقاط مختلف زمین استوار شده و این روند را همچنان دنبال می‌کند.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به برخی مواضع مطرح‌شده درباره ایران، گفت: دور نیست که چنین تمدن وحشی و جنایتکاری سخن از نابودی تاریخ ایران، جمهوری اسلامی ایران و کشور ایران بگوید.

حجت‌الاسلام رجبی افزود: ما در مقابل او ایستاده‌ایم؛ ما کرامت را قبول داریم و کرامت انسانی را می‌پسندیم و او می‌خواهد انسان‌ها را به بردگی بکشد. حتماً چنین دو اندیشه‌ای با هم مبارزه خواهند کرد و با هم سر آشتی نخواهند داشت.

وی گفت: ما به وعده‌های نصرت الهی معتقدیم و معتقدیم پرچم «لا اله الا الله» و پرچم کرامت انسانی بر اندیشه‌های استثماری و استکباری غرب و آمریکا پیروز خواهد شد؛ همچنان که در همین جنگ اخیر، پیروزی‌های بسیاری نصیب امت و مردم مقاوم و سرافراز و پیروز ما شد.

حجت‌الاسلام رجبی گفت: دعا می‌کنیم خداوند این پیروزی‌ها و نصرت‌ها را به نقطه عالی و فتح نهایی برساند و آن فرمایش امام که فرمود «ما قصد داریم پرچم لا اله الا الله را بر قله‌های رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم» را همه با هم مشاهده کنیم.

مراسم اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر امروز به ابتکار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در آغاز سال تحصیلی برای تکریم پرچم مقدس ایران برگزار شد.