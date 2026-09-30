به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آباده گفت: اقامتگاه همراه بیمار و کلینیک بیماری‌های غیرواگیر بیمارستان امام خمینی آباده با صرف افزون بر ۱۳۵ میلیارد تومان ، افتتاح شد.

زهرا نیکو افزود: اقامتگاه همراه بیمار در زمینی به مساحت ۴۶۰ مترمربع و در دو طبقه ساخته شده است و شامل هشت سوئیت برای اسکان همراهان بیمار است.

نیکو ادامه داد: این اقامتگاه برای رفاه حال همراهان بیمار توسط خیران آباده‌ای غلامحسین حداد و احمد کدیور ساخته شده است.