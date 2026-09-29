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رئیس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان گفت:سنبل آبی در محدودهای حدود ۵۰ مترمربع از تالاب سوستان لاهیجان، با اقدام فوری محیط زیست و همکاری دستگاههای شهرستان، در کمتر از ۲۴ ساعت جمعآوری و محدوده آلوده پاکسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، علی امیری گفت: در پی مشاهده سنبل آبی در بخشی از تالاب سوستان، موضوع بلافاصله به فرمانداری شهرستان منعکس و با هماهنگی مراجع ذیربط، عملیات جمعآوری این گونه مهاجم در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: محدودهای به وسعت حدود ۵۰ مترمربع درگیر سنبل آبی بود که در سریعترین زمان ممکن پاکسازی و این گونه مهاجم از سطح تالاب جمعآوری شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان با اشاره به اینکه فاصله زمانی بین گزارش مشاهده و اجرای عملیات جمعآوری کمتر از ۲۴ ساعت بوده است، گفت: واکنش سریع و بهموقع در شناسایی و جمعآوری سنبل آبی، با توجه به قابلیت گسترش این گونه، از اهمیت ویژهای برخوردار است.