به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، علی امیری گفت: در پی مشاهده سنبل آبی در بخشی از تالاب سوستان، موضوع بلافاصله به فرمانداری شهرستان منعکس و با هماهنگی مراجع ذی‌ربط، عملیات جمع‌آوری این گونه مهاجم در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: محدوده‌ای به وسعت حدود ۵۰ مترمربع درگیر سنبل آبی بود که در سریع‌ترین زمان ممکن پاکسازی و این گونه مهاجم از سطح تالاب جمع‌آوری شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان با اشاره به اینکه فاصله زمانی بین گزارش مشاهده و اجرای عملیات جمع‌آوری کمتر از ۲۴ ساعت بوده است، گفت: واکنش سریع و به‌موقع در شناسایی و جمع‌آوری سنبل آبی، با توجه به قابلیت گسترش این گونه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.