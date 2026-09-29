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رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: با رویکرد پیشبینیشده در قوانین مجلس و همراهی دستگاههای اجرایی، این ظرفیت وجود دارد که تا پایان سال جاری، حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از محل صرفهجویی در مصرف انرژی به حوزههای زیربنایی کشور تزریق شود.
محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما؛ در تشریح خروجی و مصوبات عملکرد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و پیگیری اجرای تکالیف ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت در خصوص صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی که برگزار شد گفت: مطابق با ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید تاکید شده است که هرگونه صرفه جویی در مصرف انرژی معادل آن به صورت ریالی در اختیار دستگاه یا سازمان برای پروژه های زیربنایی قرار گیرد.
وی ادامه داد: نگاه ما این است تا با بهینه سازی مصرف و کاهش انرژی بتوانیم منابع ناشی از این صرفه جویی را سوق به منابع زیر بنایی مانند نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ،ریلی و نوسازی ناوگان جاده ایی و غیره دهیم همچنین، پروژههای متعددی در وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی تدوین شده که اکنون در مرحله عقد قرارداد است و به کاهش مصرف و افزایش بهرهوری انرژی منجر خواهد شد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: با رویکرد پیشبینیشده در قوانین مجلس و همراهی دستگاههای اجرایی، این ظرفیت وجود دارد که تا پایان سال جاری، حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از محل صرفهجویی در مصرف انرژی به حوزههای زیربنایی کشور تزریق شود. این اقدام به معنای همافزایی میان صرفهجویی در مصرف سوخت و تولید سرمایه برای طرحهای عمرانی است که باید در سالهای آینده نیز بهصورت مستمر دنبال شود.
وی گفت: متاسفانه مصرف بی رویه انرژی در کشور ما بالا است و در موضوع بهینه سازی به خوبی عمل نشده است مجلس در برنامه هفتم و هم در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید یک منابع جدیدی پیش بینی کرده است تا در قبال صرفه جویی انرژی زیرساخت های انجام دهیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: حمل بار در جاده ۶ برابر نسبت به ریل انرژی مصرف می کند و کمتر از ۱۰ درصد بار از طرق ریل در کشور در حال انجام است در حالی که در برنامه ۶ و ۷ این رقم باید به ۳۰ درصد برسد.