حاج امیر صادق جولا، پدر شهید والامقام حمید صادق جولا در شهرستان دزفول استان خورستان دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حاج امیر صادق جولا، پدر شهید والامقام حمید صادق جولا روز دوشنبه‌ ۶ مهر ماه ۱۴۰۵ در شهرستان دزفول دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سیدرضا حسینی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحوم تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر پاک این پدر گرانقدر روز چهارشنبه ۸ مهرماه ساعت ۱۶/۳۰ در گلزار شهدای شهیدآباد با حضور مسئولان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر برگزار خواهد شد.

بسیجی شهید حمید صادق جولا متولد ۱ فروردین ۱۳۳۹، در ۲ فروردین ماه ۱۳۶۱ در عملیات فتح المبین در جبهه صالح مشطط، به فيض شهادت نائل آمد و در گلزار شهدای شهیدآباد به خاک سپرده شد.