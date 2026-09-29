مردم بصیر آبادان و خرمشهر در شب دویست‌وسیزدهم با حضور در خیابان‌ها، ضمن اعلام حمایت از نیروهای مسلح ، بر حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم شهرستان‌های آبادان و خرمشهر در شب دویست‌وسیزدهم با حضور گسترده در خیابان‌ها و با تأکید بر اطاعت از فرامین رهبر معظم انقلاب، بار دیگر بر همبستگی، مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

حاضران در این اجتماعات با سردادن شعارهای همبستگی و مقاومت، استمرار حضور مردمی را در مسیر تحقق پیروزی نهایی مؤثر دانستند و بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت اجتماعی تأکید کردند.

مردم آبادان و خرمشهر همچنین با اعلام حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بر ادامه مقاومت در برابر دشمنان ایران اسلامی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماعات در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، بر تداوم فرهنگ ایستادگی و مقاومت در برابر تهدیدها و دشمنی‌ها تأکید کردند.