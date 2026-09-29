به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ در متن این پیام آمده است؛ برگزاری باشکوه و حماسی رزمایش ۱۱۰ هزار نفری «جان‌فدایان» در پهنه استان هرمزگان، نویدبخشِ آمادگیِ پولادینِ مدافعانِ تنگه هرمز و حافظان سواحل نیلگونِ ایران اسلامی است.

در بخش دیگر این پیام آمده رویدادی که بار دیگر وحدت، ایمان و کارآمدی بسیجیانِ سلحشور را در برابر دیدگان جهانیان به تصویر کشید.

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امروز، هرمزگانِ عزیز که به عنوان نماد راهبردیِ «تنگه هرمز» و قلب تپنده‌ی اقتصاد و امنیت کشور شناخته می‌شود، به برکتِ هوشمندی، اخلاص و بیداری پاسداران جان‌برکف و بسیجیانِ ولایت‌مدار، دژی تسخیرناپذیر است.

برگزاری این رزمایش در سواحل نیلگون خلیج همیشه فارس، پیامی صریح و مقتدرانه به بدخواهان نظام اسلامی داشت: اینکه فرزندانِ برومند این سرزمین، همچون کوهی استوار، تا آخرین قطره خون، مدافع حریمِ عزت و استقلال ایران زمین هستند.